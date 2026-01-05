حضور ۳ هزار و ۳۷۰ معتکف در مساجد شهرستان بهار

حجتالاسلام مهدی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش عمده شرکتکنندگان را جوانان و بانوان تشکیل میدهند، اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف امسال با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته و با حضور ۳ هزار و ۳۷۰ معتکف در مساجد این شهرستان در حال برگزاری است.
افزود: این مراسم معنوی در ۲۲ مسجد شهرستان بهار برگزار میشود و با استقبال خوبی از سوی اقشار مختلف مردم مواجه شده است.
کرمی خاطرنشان کرد: در ایام اعتکاف برنامههای متنوع فرهنگی و معرفتی از جمله «شبی با شهدا»، «زندگی با آیهها»، معرفی سفیران «زندگی با آیهها»، نشستهای بصیرتی، حلقههای معرفتی، جلسات پرسش و پاسخ به شبهات، مراسم دعا و مناجات و همچنین جشنهایی به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر برای معتکفان اجرا شده است.
