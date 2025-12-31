به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبدالرحیمی، در جمع خبرنگاران، از برگزاری آئین معنوی اعتکاف در ۵۵ مسجد شهری و روستایی ورامین خبر داد و گفت که امسال بیش از ۴۵۰۰ نفر در قالب اعتکاف‌های دانش‌آموزی، فرهنگیان، خانوادگی و عمومی معتکف می‌شوند.

عبدالرحیمی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل مساجد برای برگزاری اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف امسال به‌صورت معنوی و پربرکت در ۵۵ مسجد شهرستان ورامین شامل بخش مرکزی و بخش جوادآباد برگزار می‌شود که از این تعداد، حدود ۲۵ مسجد میزبان اعتکاف دانش‌آموزی هستند.

وی افزود: یک مسجد به‌صورت ویژه برای فرهنگیان، دو مسجد برای اعتکاف خانوادگی و سایر مساجد برای عموم مردم شامل آقایان و بانوان در نظر گرفته شده است که در اغلب مساجد عمومی، بانوان نقش محوری دارند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ورامین با بیان اینکه امسال بالغ بر ۴۵۰۰ معتکف در مساجد حضور خواهند داشت، گفت: چندین جلسه توجیهی با مسئولان، کارگزاران، مجریان و ائمه جماعات برگزار شده و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب اعتکاف فراهم است.

عبدالرحیمی همچنین به حمایت‌های صورت‌گرفته از اعتکاف دانش‌آموزی اشاره کرد و افزود: با همراهی شهرداری ورامین، سازمان فرهنگی هنری شهرداری، اعضای شورای شهر، مجموعه آب و فاضلاب جنوب‌شرقی استان تهران و خیرین، اقلام مورد نیاز شامل گوشت، برنج، روغن، نان و اقلام افطاری تأمین و در اختیار مساجد قرار گرفته و بخشی از این کمک‌ها به مساجد محلات کم‌برخوردار اختصاص یافته است.

وی در پایان با اشاره به پشتیبانی معنوی برنامه‌ها گفت: کانون مداحان، کارگروه قرآنی شهرستان، اساتید، علما، قاریان و ذاکران در کنار مجریان و عوامل اجرایی در خدمت اعتکاف هستند و امیدواریم امسال شاهد اعتکافی رو به رشد، اثرگذار و با کیفیت در سطح شهرستان باشیم.