تسلط ارتش روسیه بر چند منطقه جدید؛ ۳۷۰ پهپاد اوکراینی سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از تسلط ارتش این کشور بر مناطق جدیدی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد: شهرک های دیمیتروف، رودینسکی، آرتموفکا و ولنی در دونتسک و همچنین شهرک استپنوگورسک در در منطقه زاپروژیا آزاد شده اند. نیروهای مسلح روسیه همچنین شهرک گولیای-پولیه در منطقه زاپروژیا را نیز آزاد کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از سرنگونی ۳۷۰ پهپاد اوکراینی از سوی سامانه دفاع هوایی این کشور خبر داد.

همچنین در این بیانیه به حمله ارتش روسیه به مراکز صنعتی نظامی اوکراین اشاره شده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه از کشته شدن ۱۲۴۰ نظامی دیگر اوکراینی خبر داده شد.

همچنین وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش روسیه دو حمله اوکراینی‌ها را در نزدیکی شهرهای پودیل و نیچولودیوکا، با هدف نفوذ به کوبانیسک،خنثی کرده است.