خنثی‌سازی حملات پهپادی به مسکو

شهردار مسکو اعلام کرد که پدافند ارتش روسیه، حمله پهپادی به پایتخت را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی سابیانین، شهردار مسکو در سخنانی اعلام کرد: نیروهای پدافند هوایی وزارت دفاع روسیه ۸ فروند پهپاد که به سوی مسکو در پرواز بودند را منهدم کردند.

شهردار مسکو در این خصوص اضافه کرد: پهپادهایی که به سمت مسکو در پرواز باشند فوراً منهدم می‌شوند.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

