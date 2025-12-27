به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی سابیانین، شهردار مسکو در سخنانی اعلام کرد: نیروهای پدافند هوایی وزارت دفاع روسیه ۸ فروند پهپاد که به سوی مسکو در پرواز بودند را منهدم کردند.

شهردار مسکو در این خصوص اضافه کرد: پهپادهایی که به سمت مسکو در پرواز باشند فوراً منهدم می‌شوند.

باوجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد.

مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.