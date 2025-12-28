مرز چذابه کد ترانزیتی دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در حاشیه نشست شورای اشتغال استان با اعلام خبر اختصاص کد ترانزیتی به مرز چذابه اظهار کرد: این تحول مهم، اقدامی عملیاتی و مؤثر است که جایگاه مرز چذابه را به‌عنوان یک گذرگاه رسمی و شناخته‌شده در مسیر ترانزیت کالا تثبیت می‌کند.

وی افزود: با بهره‌گیری از این کد ترانزیتی، بستر لازم برای توسعه مبادلات بازرگانی با کشور عراق فراهم شده است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش سرعت و تسهیل روند ترانزیت کالا، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، خدمات لجستیکی و بازرگانی شود.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت اشتغال استان گفت: در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی، تاکنون بیش از نیمی از هدف‌گذاری سالانه محقق شده و بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۵۶ درصد از سهمیه اشتغال خوزستان توسط دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی عملیاتی شده است.

موالی‌زاده تأکید کرد: برای تسریع در روند تحقق اهداف اشتغال، برنامه‌ریزی هدفمند در بخش‌های کلیدی نظیر کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری ضروری است و در این مسیر، استفاده از اعتبارات ویژه بودجه‌ای و تسهیلات بانکی به‌عنوان ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف استان در سال جاری ایجاد حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید است که تحقق کامل آن می‌تواند نقش قابل توجهی در بهبود اقتصاد و معیشت مردم خوزستان ایفا کند.