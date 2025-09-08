به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه جلسهای با حضور مسئولین عالیرتبه حملونقل و گمرکات از ایران و ترکمنستان در مرز ریلی اینچهبرون برگزار شد. این بازدید مشترک، بهمنظور ارزیابی زیرساختهای موجود و بررسی فرصتهای توسعه همکاریهای تجاری و ترانزیتی میان دو کشور انجام گرفت.
کاظم سلیمی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت حیاتی مرز ریلی اینچهبرون گفت: این مرز یکی از پتانسیلهای اصلی ایران در زمینه ترانزیت کالا و تقویت همکاریهای تجاری با کشورهای آسیای میانه و فراتر از آن است. ایجاد یک مرکز لجستیک کارآمد و بهروز در این منطقه، نهتنها بر رونق تجاری بلکه بر ارتقا رقابتپذیری ایران در کریدورهای ترانزیت بینالمللی تأثیرگذار خواهد بود.
سلیمی ادامه داد: در همین راستا، تفاهمنامهای با شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران بهمنظور ارتقا زیرساختهای لجستیکی در مرز اینچهبرون امضا شد. هدف این تفاهمنامه، افزایش قابلتوجه ظرفیت این مرز از ۶۰۰ هزار تن به یک میلیون تن در سال است. برای این امر، تجهیز زیرساختهای انبارداری، حملونقل باری، و بارگیری بهطور ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این پروژه، علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، موجب تسهیل تجارت و ایجاد فرصتهای شغلی در سطح ملی و منطقهای خواهد شد.
ظرفیتهای توسعهپذیر مرز اینچهبرون
وی افزود: در حال حاضر، مرز ریلی اینچهبرون یکی از محورهای کلیدی جابهجایی کالا بین ایران و کشورهای آسیای میانه به شمار میرود. با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز این مرز، کارشناسان حوزه حملونقل معتقدند که با ایجاد زیرساختهای لجستیکی مناسب، این منطقه میتواند به هاب ترانزیتی مهمی در سطح منطقهای و بینالمللی تبدیل شود.
سلیمی در ادامه گفت: افزایش ظرفیت جابهجایی کالا در این مرز، از اهمیت بسیاری برای اقتصاد منطقه برخوردار است. پیشبینی میشود که با اجرای این پروژه، علاوه بر افزایش تبادلات تجاری، استان گلستان نیز شاهد رشد اقتصادی چشمگیری باشد.
مدیرعامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در این خصوص افزود: توسعه زیرساختهای لجستیکی و افزایش حجم ترانزیت کالا، فرصتهای شغلی زیادی در زمینههای مختلف مانند حملونقل، انبارداری، بستهبندی، و خدمات پشتیبانی ایجاد خواهد کرد که در نهایت منجر به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی استان گلستان خواهد شد.
نظر شما