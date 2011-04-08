فعالیتهای اقتصادی در مرز بین المللی مهران نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلا‌م از طریق مرز مهران با کشور عراق ارتباط دارد و این مرز به عنوان یکی از گذرگاه‌های رسمی کشور شناخته شده است و به دنبال گشایش مرز مهران و گمرک آن و دسترسی سریع و آسان به کربلا‌، نجف و دیگر مراکز زیارتی کشور عراق و مسیر ترانزیتی کالا‌ به کشور عراق و از آنجا به دیگر کشورها، شرایط مناسبی را جهت جذب گردشگران و زائران عتبات عالیات و در استان فراهم ساخته است .

این امر فصل جدیدی در روابط بازرگانی، تجاری، گردشگری و زیارتی با کشور عراق گشوده و به ویژه از سال 1382 به بعد، نمود واقعی و چشمگیری پیدا کرده است .‌

اکنون از مجموع 17 رویه گمرکی در خروجی بین المللی مهران تنها کار صادرات انجام می شود .

این در حالیست که با توجه به ظرفیتهای موجود در خروجی مهران باید در کنار صادرات، دیگر فعالیتها شامل ترانزیت کالا، واردات و دیگر رویه های گمرکی انجام گیرد .

در سال 89، میزان صادرات کالا از مرز مهرن به کشور کاهش یافت و تعدادی از تجار نیز از این منطقه به مناطق دیگر مهاجرت کردند .

در سال گذشته مقدار یک میلیون و 239 هزار تن کالا از مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده است .

ولی الله حیاتی فرماندار مهران در این ارتباط گفت: ارزش این میزان کالای صادراتی شامل خودرو- ابزار و مصالح ساختمانی - منسوجات - مصنوعات فلزی و پلاستیکی 635 میلیون دلار بوده است .

حیاتی افزود: این میزان صادرات در مقایسه با سال 88، 15 درصد کاهش نشان می دهد .

وی علت کاهش صادرات را اعمال برخی محدودیت ها از سوی مسئولان عراقی عنوان کرد .

فرماندار مهران همچنین گفت: سال گذشته یک میلیون و 980 هزار زائر از مرز بین المللی مهران تردد داشته اند که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن، 4 درصد افزایش نشان می دهد .

به گفته وی 70 درصد زائران ایرانی و بقیه اتباع کشورهای افغانستان - پاکستان و هند بوده اند .

بعد از گذشت چند سال از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران، در جلسات صادرات به کرات تکرار می شود که این منطقه بزودی اجرایی می شود اما تاکنون هیچ اقدام عملی برای ساخت این منطقه ویژه اقتصادی نشده است .

مرز بین المللی مهران که هم اکنون یکی از نقاط تجاری کشور برای صادرات کالا به کشور عراق است، روزانه بیش از 2.5 میلیون دلار کالا به کشور عراق صادر می شود .

از عمده مشکلات این مرز می توان به نبود منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و ایجاد این منطقه هر چند پس از گذشت چند سال همچنان در بلاتکلیف مسئولان به سر می برد .

چند سال بعد از تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در مرز مهران و گذشت یک سال، در جلسات صادرات همیشه عنوان می شود این منطقه بزودی ساخته می شود ولی تاکنون هیچ اقدام عملی برای ساخت این منطقه ویژه اقتصادی نشده است .

در آخرین مورد نیز استاندار ایلام در جلسه توسعه صادرات غیر نفتی استان، که در محل دفتر وی برگزار شد، گفت: سال آینده با ایجاد ساز و کارهای لازم به اوج صادرات استان تبدیل می شود

با توجه به قرار گرفتن عراق در مسیر کریدور شرق و غرب که یکی از کریدورهای مهم ترانزیت میان آسیا و اروپاست، استفاده حداکثری از پایانه مرزی مهران، بستر مناسبی برای فعال شدن هر چه بیشتر این کریدور فراهم می آورد و با بهبود اوضاع و برقراری امنیت در این کشور، امکان ترانزیت کالا‌ از قلمرو این کشور، ایران به یکی از مهمترین چهار راه‌های ترانزیتی منطقه تبدیل می شود که می تواند به عنوان حلقه اصلی کریدور شرق - غرب به کریدور شمال - جنوب ایفای نقش کند .‌

با رایزنیهای انجام شده با طرفهای عراقی می توان میزان صادرات کالا از مرز مهران را افزایش داد .

افزایش صادرات محصولات کشورمان از راه مرز بین‌المللی مهران به واسطه استقبال مردم کشور عراق از محصولات ایرانی و تلاش تجار ایرانی برای دست‌یابی به بازار کشور عراق است .