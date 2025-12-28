سرپرست بخشداری ضیاءآباد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری استاندار قزوین طی حکمی، سید صادق سید حسینی را به عنوان سرپرست بخشداری ضیاءآباد منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای سید صادق سید حسینی

سلام علیکم

نظر به سوابق و تجارب ارزشمند و مفیدتان، به موجب این حکم، جنابعالی را به عنوان سرپرست بخشداری ضیاءآباد منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و در راستای تحقق فرامین دولت وفاق ملی، در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از فرصت‌ها و توانمندی‌ها، در خدمت‌رسانی به مردم شریف آن بخش موفق و مؤید باشید.