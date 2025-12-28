رئیس جدید میراث فرهنگی مهدیشهر منصوب شد؛ شجاعی به جای متقی

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان، کامران شجاعی به‌عنوان رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان مهدی‌شهر منصوب شد.

در حکم انتصاب کامران شجاعی به امضای جلال تاجیک آمده است:

نظر به سوابق ارزشمند، تعهد و مسئولیت پذیری جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهدیشهر منصوب خواهید شد.

تعامل خوب و سازنده با بخش خصوصی و همکاران آن مجموعه و سایر ادارات و نهادهای آن شهرستان خصوصاً فرماندار، پاسخ به هنگام ارباب رجوع و بهره گیری از توان ظرفیت‌های شهرستان در راستای نیل به اهداف سازمانی از جمله وظایف مورد انتظار است.

امید است تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) در انجام وظایف و مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.

از خداوند متعال توفیقات جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و مکتب نورانی امام خمینی (ره) و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) را خواهانم.

شجاعی دارای لیسانس مدیریت دولتی و از کارکنان با سابقه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان است.

پیش از این، مهدی متقی مسئولیت ریاست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدی‌شهر را بر عهده داشت که با پایان مأموریت او، از زحمات و خدماتش تقدیر به عمل آمد.