انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره امام رضا (ع)

رئیس جهاد دانشگاهی با صدور احکامی نایب رئیس، دبیر، دبیر اجرایی و اعضای شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) در احکامی علیگو معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی را به عنوان دبیر شورا، فرشید فلاح لاله‌زاری مدیر عامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) را به عنوان نایب رئیس شورا، تکلو کارشناس مستندسازی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی را به عنوان دبیر اجرایی و عضو شورا و مسعود حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید کرمی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وحید شالچی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام والمسلمین میرمجید سید قریشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، احمدی قائم مقام رئیس و معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاد دانشگاهی، حجت‌السلام والمسلمین عباس نصیری‌فرد نماینده بخش دانشگاهی بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، اکبر بهنام‌جو استاندار قم و ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی جهاد دانشگاهی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) منصوب کرد.

در بخشی از حکم آمده است:

با سلام و احترام؛

امید است با توکل بر خداوند متعال و تأسی از سیره نورانی حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع)، با روحیه‌ای مؤمنانه و خلاق، در مسیر گسترش فرهنگ رضوی در محیط دانشگاهی و تقویت پیوند علم، فرهنگ و ایمان گام‌های مؤثری بردارید.

شایسته است جنابعالی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اصیل علمی و فرهنگی جامعه دانشگاهی، در جهت هم‌افزایی میان نهادهای دانشجویی و فرهیختگان دانشگاهی اقدام نموده و با اندیشه و تدبیر خویش، به پویایی و تعالی این رویداد ارزنده مدد رسانید.

توفیق جنابعالی را در خدمت به فرهنگ ناب رضوی و جامعه علمی کشور از درگاه خداوند متعال خواستارم.

