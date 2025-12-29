  1. استانها
  2. قزوین
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

سلمانی: وحدت و انسجام مسئولان شرط اصلی خدمت صادقانه به مردم است

تاکستان- فرماندار تاکستان با اشاره به شرایط فعلی کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد فشار اقتصادی، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میکائبل سلمانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری بخش ضیاآباد با اشاره به فلسفه تشکیل جلسات اداری اظهار داشت: هدف اصلی از این جلسات ارائه خدمت صادقانه به مردم است و مسئولیت‌ها امانتی در دست مدیران محسوب می‌شود که باید به‌درستی از آن صیانت شود و با بیان حدیثی در خصوص امانت‌داری بر لزوم پایبندی مدیران به این اصل مهم تأکید کرد.

فرماندار تاکستان با قدردانی از زحمات ابوالفضل رحمانی بخشدار سابق وی را از مدیران پاکدست و توانمند دانست و گفت: در دوران مسئولیت ایشان اقدامات خوبی در بخش ضیاآباد انجام شده است و گردش نخبگان و استفاده از دانش و تجربه مدیران از سیاست‌های مهم مدیریتی است که به پویایی مجموعه کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی بخش ضیاآباد افزود: این بخش از مناطق کهن شهرستان تاکستان است و وجود شخصیت‌های برجسته نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای تاریخی و انسانی آن می‌باشد.

سلمانی در ادامه ضمن تبریک به سید صادق حسینی بخشدار جدید وی را از کارشناسان با تجربه وزارت کشور و فرمانداری معرفی کرد و اظهار امیدواری نمود با همدلی و همکاری اعضای شورای اداری روند خدمت‌رسانی به مردم با قوت بیشتری ادامه یابد.

فرماندار تاکستان با اشاره به شرایط فعلی کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد فشار اقتصادی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و گفت: در این شرایط همدلی و اتحاد مسئولان برای خدمت به مردم بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت انتخابات پیش‌رو بر لزوم مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی مناسب هیچ روستایی بدون شورا نماند تا زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات فراهم شود.

