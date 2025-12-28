دستیابی تیم فناوری دانشگاه شریف به دانش فنی پمپ‌ حرارتی هیبرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، پمپ حرارتی یک فناوری کلیدی برای تحقق گذار انرژی (Energy Transition) و گسترش استفاده از حرارت تجدیدپذیر (Renewable Heat) برای تأمین تقاضای مورد نیاز در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی و ساختمان است. در حال حاضر با تلاش پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف نسل جدید پمپ‌های حرارتی در قالب پمپ‌های حرارتی هیبرید طراحی و توسعه داده شده است که دارای ضریب عملکرد بالا، قابلیت بازیافت حرارت و انعطاف عملکرد در تأمین نیازهای همزمان می‌باشد. توسعه فناوری پمپ حرارتی هیبریدی یک نیاز کلیدی برای تحقق چشم اندازهای بلندمدت در بخش انرژی کشور و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.

تیم فناور «زیست‌آفرین انرژی نو» در نتیجه همکاری فناورانه با پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه، توانسته است ضمن تکمیل طراحی و انجام ارزیابی‌های تخصصی، چندین نمونه عملیاتی از پمپ حرارتی هیبرید را توسعه دهد که همگی با موفقیت آزمون‌های فنی مورد نیاز را پشت سر گذاشته‌اند.

توسعه این فناوری بومی، گامی مؤثر در تحقق چشم‌اندازهای ملی حوزه انرژی و بسترسازی برای بهره‌گیری گسترده از حرارت پاک و کاهش وابستگی کشور به سوخت‌های فسیلی ارزیابی می‌شود.