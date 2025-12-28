  1. استانها
  2. سمنان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

تجلی «کرامت فاطمی و گذشت علوی» در شاهرود؛ «اولیای دم» قاتل را بخشیدند

تجلی «کرامت فاطمی و گذشت علوی» در شاهرود؛ «اولیای دم» قاتل را بخشیدند

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از گذشت انساندوستانه اولیای دم در شاهرود خبر داد که در نتیجه آن، یک محکوم به قصاص نفس، در آستانه اجرای حکم، از این مجازات رهایی یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دادگستری مرکز استان سمنان گفت: گذشت انسان‌دوستانه اولیای دم در شاهرود و در چارچوب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» منجر شد تا قاتل در آستانه اجرای حکم قصاص نفس، از مجازات رهایی یابد و بار دیگر فرهنگ صلح، گذشت و کرامت انسانی در جامعه متجلی شود.

وی از تحقق دهمین گذشت از قصاص نفس در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این گذشت ارزشمند در شهرستان شاهرود و در راستای اجرای موفق پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» به وقوع پیوست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح جزئیات این پرونده گفت: قتل مورد نظر در نیمه دوم سال گذشته در شهرستان شاهرود رخ داد که بلافاصله با ورود به‌موقع، قاطع و مؤثر مراجع انتظامی و قضائی، قاتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.

اکبری ادامه داد: این پرونده پس از طی کامل مراحل دادرسی و رسیدگی‌های قضائی توأم با صحت، سرعت و دقت، منجر به صدور رأی قطعی از سوی شعبه صالح شد و تمامی تشریفات قانونی لازم برای اجرای حکم قصاص نفس نیز انجام گرفت.

وی افزود: محکوم‌علیه در انتظار اجرای حکم قصاص قرار داشت که در آستانه اجرای حکم، با تلاش‌های مستمر، دلسوزانه و هماهنگ مسئولان قضائی، مجموعه زندان‌، صلح‌یاران، مددکاران اجتماعی و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود، زمینه گفت‌وگو و جلب رضایت اولیای دم فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در نهایت، اولیای دم با سعه صدر، بزرگواری و روحیه‌ای سرشار از کرامت انسانی، از حق قانونی خود گذشتند و زندگی دوباره‌ای به محکوم‌علیه و خانواده وی بخشیدند؛ اقدامی که افزون بر نجات جان یک انسان، موجب ایجاد آرامش، کاهش آلام روحی و انتقال پیام صلح و بخشش به جامعه شد.

اکبری با اشاره به نقش مؤثر پویش‌های فرهنگی و مذهبی که در چارچوب اجرای تکالیف برنامه جامع عملیاتی استان و با هدف توسعه صلح و سازش میان طرفین اختلاف برگزار می‌شود، گفت: تحقق این گذشت در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» بیانگر ظرفیت بالای اقدامات فرهنگی، اجتماعی و دینی در کاهش خشونت و ترویج فرهنگ مدارا و گذشت در جامعه است.

وی همچنین با نگاهی آسیب‌شناسانه به ریشه وقوع این جنایت خاطرنشان کرد: کینه‌توزی دیرینه، فقدان کنترل خشم و اتخاذ تصمیم نادرست از سوی قاتل، زمینه‌ساز وقوع این فاجعه تلخ شد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت توجه جدی به آموزش مهارت‌های کنترل خشم، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پیشگیری اجتماعی از جرم را یادآور می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان با قدردانی از اولیای دم و تمامی دست‌اندرکاران این صلح موفق، تأکید کرد: دادگستری استان ضمن برخورد قاطع و قانونی با جرایم، همواره حمایت از صلح و سازش را به‌عنوان رویکردی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی، احیای حقوق عامه و تحکیم امنیت پایدار دنبال خواهد کرد.

کد خبر 6704969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها