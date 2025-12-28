تجلی «کرامت فاطمی و گذشت علوی» در شاهرود؛ «اولیای دم» قاتل را بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دادگستری مرکز استان سمنان گفت: گذشت انسان‌دوستانه اولیای دم در شاهرود و در چارچوب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» منجر شد تا قاتل در آستانه اجرای حکم قصاص نفس، از مجازات رهایی یابد و بار دیگر فرهنگ صلح، گذشت و کرامت انسانی در جامعه متجلی شود.

وی از تحقق دهمین گذشت از قصاص نفس در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این گذشت ارزشمند در شهرستان شاهرود و در راستای اجرای موفق پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» به وقوع پیوست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح جزئیات این پرونده گفت: قتل مورد نظر در نیمه دوم سال گذشته در شهرستان شاهرود رخ داد که بلافاصله با ورود به‌موقع، قاطع و مؤثر مراجع انتظامی و قضائی، قاتل در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.

اکبری ادامه داد: این پرونده پس از طی کامل مراحل دادرسی و رسیدگی‌های قضائی توأم با صحت، سرعت و دقت، منجر به صدور رأی قطعی از سوی شعبه صالح شد و تمامی تشریفات قانونی لازم برای اجرای حکم قصاص نفس نیز انجام گرفت.

وی افزود: محکوم‌علیه در انتظار اجرای حکم قصاص قرار داشت که در آستانه اجرای حکم، با تلاش‌های مستمر، دلسوزانه و هماهنگ مسئولان قضائی، مجموعه زندان‌، صلح‌یاران، مددکاران اجتماعی و اعضای شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود، زمینه گفت‌وگو و جلب رضایت اولیای دم فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در نهایت، اولیای دم با سعه صدر، بزرگواری و روحیه‌ای سرشار از کرامت انسانی، از حق قانونی خود گذشتند و زندگی دوباره‌ای به محکوم‌علیه و خانواده وی بخشیدند؛ اقدامی که افزون بر نجات جان یک انسان، موجب ایجاد آرامش، کاهش آلام روحی و انتقال پیام صلح و بخشش به جامعه شد.

اکبری با اشاره به نقش مؤثر پویش‌های فرهنگی و مذهبی که در چارچوب اجرای تکالیف برنامه جامع عملیاتی استان و با هدف توسعه صلح و سازش میان طرفین اختلاف برگزار می‌شود، گفت: تحقق این گذشت در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» بیانگر ظرفیت بالای اقدامات فرهنگی، اجتماعی و دینی در کاهش خشونت و ترویج فرهنگ مدارا و گذشت در جامعه است.

وی همچنین با نگاهی آسیب‌شناسانه به ریشه وقوع این جنایت خاطرنشان کرد: کینه‌توزی دیرینه، فقدان کنترل خشم و اتخاذ تصمیم نادرست از سوی قاتل، زمینه‌ساز وقوع این فاجعه تلخ شد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت توجه جدی به آموزش مهارت‌های کنترل خشم، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و پیشگیری اجتماعی از جرم را یادآور می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان با قدردانی از اولیای دم و تمامی دست‌اندرکاران این صلح موفق، تأکید کرد: دادگستری استان ضمن برخورد قاطع و قانونی با جرایم، همواره حمایت از صلح و سازش را به‌عنوان رویکردی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی، احیای حقوق عامه و تحکیم امنیت پایدار دنبال خواهد کرد.