به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بارندگی، شرایط جوی حاکم بر استان و بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان، فعالیت ادارات و بانکهای استان فردا یکشنبه هشتم دیماه با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.
همچنین کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان در این روز بهصورت غیرحضوری و کودکستانها تعطیل میباشند.
شایان ذکر است کلیه امتحانات نهایی دانشآموزان و امتحانات دانشگاه پیام نور بدون هیچگونه تغییر و مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده برگزار خواهد شد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را صرفاً از طریق روابط عمومی استانداری و مراجع رسمی دنبال کنند.
