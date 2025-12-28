  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد

مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد

شهرکرد-با توجه به بارندگی، شرایط جوی حاکم بر چهارمحال و بختیاری بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان، فعالیت ادارات و بانک‌های استان فردا دوشنبه هشتم دی‌ماه با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به بارندگی، شرایط جوی حاکم بر استان و بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان، فعالیت ادارات و بانک‌های استان فردا یکشنبه هشتم دی‌ماه با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

همچنین کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان در این روز به‌صورت غیرحضوری و کودکستان‌ها تعطیل می‌باشند.

شایان ذکر است کلیه امتحانات نهایی دانش‌آموزان و امتحانات دانشگاه پیام نور بدون هیچ‌گونه تغییر و مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از طریق روابط عمومی استانداری و مراجع رسمی دنبال کنند.

کد خبر 6705174

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها