  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

مدارس تکاب، سردشت، پیرانشهر و میرآباد روز دوشنبه ۸ دی ماه غیرحضوری شد

مدارس تکاب، سردشت، پیرانشهر و میرآباد روز دوشنبه ۸ دی ماه غیرحضوری شد

ارومیه- ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی اعلام کرد: به دلیل برودت هوا مدارس شهرستان‌های تکاب، سردشت، پیرانشهر و میرآباد روز دوشنبه ۸ دی ماه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش برف و برودت هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های تکاب، سردشت، پیرانشهر و میرآباد شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

البته یادآور می‌شود آزمون‌های نهایی شهرستان‌های تکاب، سردشت، پیرانشهر و میرآباد فردا دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.

کد خبر 6705189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها