محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تشدید شرایط جوی و بارش برف در مناطق مختلف استان، تمامی نیروهای امدادی هلالاحمر در آمادهباش کامل قرار گرفتند و نجاتگران پایگاههای امداد و نجات بهصورت گسترده وارد عملیات شدند.
وی افزود: در کمتر از ۶ ساعت گذشته، بیش از ۲ هزار حادثهدیده از خدمات امدادی جمعیت هلالاحمر بهرهمند شدند و به بیش از ۵۷۰ دستگاه خودرو گرفتار در محورهای مواصلاتی و مناطق برفگیر استان امدادرسانی شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تأکید بر تداوم فعالیت تیمهای امدادی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی در محورهای متأثر از بارش برف همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی تا عادی شدن شرایط در حالت آمادهباش کامل خواهند بود.
