محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه هفتم دی‌ماه تاکنون، نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان به دنبال بارش برف، وقوع سیلاب و بروز مخاطرات ناشی از شرایط جوی، به ۱۶۰۰ خانوار شامل ۴۸۱۶ نفر امدادرسانی کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت، عملیات رهاسازی خودروها و افراد گرفتار در برف و سیلاب در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان انجام شد و خانواده‌های نیازمند نیز از خدمات اسکان اضطراری بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده، گفت: در جریان این عملیات‌ها، تعداد ۱۰۱۳ بسته اقلام غذایی و کمک‌های زیستی در میان خانوارهای آسیب‌دیده مناطق متأثر توزیع شده و نجاتگران همچنین اقدامات لازم برای تخلیه آب از منازل مسکونی را انجام داده‌اند.

مؤمنی خاطرنشان کرد: این خدمات با به‌کارگیری ۱۸۱ نیروی عملیاتی در قالب ۵۶ تیم امدادی و با استفاده از ۵۲ دستگاه خودروی عملیاتی در سطح استان انجام شده است.

وی تأکید کرد: نیروهای هلال‌احمر استان اصفهان همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند و در صورت تداوم ناپایداری‌های جوی، خدمات امدادی و پشتیبانی بدون وقفه به شهروندان ارائه خواهد شد.