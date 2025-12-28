  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

آبگرفتگی عجیب در محور شهید خرازی اصفهان

اصفهان - محور شهید خرازی اصفهان پس از بارندگی‌های امروز هفتم دی‌ماه به طرز عجیبی دچار گرفتگی شده است.

