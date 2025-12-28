https://mehrnews.com/x39ZHt ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ کد خبر 6705231 استانها اصفهان استانها اصفهان ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ آبگرفتگی عجیب در محور شهید خرازی اصفهان اصفهان - محور شهید خرازی اصفهان پس از بارندگیهای امروز هفتم دیماه به طرز عجیبی دچار گرفتگی شده است. دریافت 23 MB کد خبر 6705231 کپی شد مطالب مرتبط آغاز بارندگیها در بندرعباس و شرق هرمزگان آبگرفتگی تقاطع غیرهمسطح سیراف در جاده کنگان- عسلویه آبگرفتگی خیابانها و معابر شهر گناوه جاری شدن سیلاب در مسجدسلیمان برچسبها آبگرفتگی معابر آبگرفتگی بارندگی شدید و آبگرفتگی اصفهان
