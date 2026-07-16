به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس رحمتی اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌های ارتقای کیفیت معابر شهری و افزایش ایمنی عبور و مرور، عملیات آسفالت‌تراشی، اصلاح بستر و اجرای روکش آسفالت سرباره‌ای در مسیر رینگ سوم ترافیکی اصفهان، واقع در بزرگراه شهید خرازی، حدفاصل پل وحید تا پل امام خمینی(ره) در مسیر جنوب به شمال، در دستور کار سازمان عمران شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: این پروژه از امشب، چهارشنبه بیست‌وچهارم تیر، آغاز می‌شود و تا پانزدهم مرداد ادامه خواهد داشت. به منظور کاهش اختلال در تردد روزانه شهروندان، تمامی مراحل اجرایی در ساعات شب و از ساعت ۲۳:۰۰ تا ۵:۰۰ بامداد انجام می‌شود و در این بازه زمانی، بخشی از مسیر به صورت مقطعی مسدود خواهد شد تا عملیات با رعایت کامل الزامات ایمنی و با کیفیت مطلوب اجرا شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان با عوامل اجرایی اظهار کرد: از رانندگان درخواست می‌شود در ساعات اجرای عملیات، حتی‌الامکان از مسیرهای جایگزین و معابر موازی درون‌شهری استفاده کنند تا ضمن کاهش بار ترافیکی، شرایط برای اجرای سریع‌تر، ایمن‌تر و منظم‌تر پروژه فراهم شود.

رحمتی با بیان اینکه بهسازی این محور از پروژه‌های مهم ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: این عملیات با هدف ارتقای کیفیت روسازی، افزایش ایمنی تردد، بهبود سطح خدمات عمرانی و فراهم کردن بستر مناسب برای عبور و مرور روان‌تر شهروندان اجرا می‌شود.