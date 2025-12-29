آغاز عملیات اجرایی ۲۲۰۰ واحد مسکن کارگری در هرمزگان از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور در نشست بررسی وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن استان هرمزگان که با محوریت مسکن کارگری و با حضور نمایندگان صنایع بزرگ استان برگزار شد، مدل موفق همکاری مجموعه نفت ستاره خلیج فارس را به عنوان نقشه راهی برای سایر صنایع معرفی کرد.
وی با تمجید از اقدام مؤثر و همکاری این واحد تولیدی و کارگری افزود: برای ۲۲۰۰ نفر از کارکنان این مجموعه تخصیص زمین انجام شده و اسامی آنها در قالب تعاونی مسکن کارگری نفت ستاره در سامانه ثبت شده و در جلسات تخصصی با بانک عامل، توافق شد تا برای تسهیل در ساخت و بهره برداری همکاری و مساعدت لازم با کارگران و کارکنان عضو تعاونی انجام شود.
مجید سلحشور در ادامه با اشاره به رایگان بودن زمین در این طرح، به تشریح چالشهای مالی پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در کمترین حالت ۲۰ میلیون تومان است؛ یعنی یک واحد ۱۰۰ متری بالغ بر ۲ میلیارد تومان هزینه دارد که با احتساب وامهای ۵۵۰ میلیونی فعلی، متقاضی باید حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نقدینگی تأمین کند.
وی تاکید کرد: دقیقاً در همین نقطه است که نقش صنایع پررنگ میشود، صنایع باید از طریق انعقاد تفاهمنامه، تشکیل تعاونی و مشارکت در تأمین مالی، به پرسنل خود در تأمین سهم آورده متقاضیان کمک کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با تاکید بر اینکه میزان پیگیری نمایندگان صنایع، نشاندهنده اراده آنها برای خانهدار شدن کارکنانشان است، تصریح کرد: ما فرصت کوتاهی داریم و نمیتوانیم بیش از این منتظر تفاهمنامهها بمانیم اگر برخی صنایع پای کار نیایند، طبق قانون ظرفیتهای موجود به سایر متقاضیان واجد شرایط در سامانه تخصیص مییابد.
