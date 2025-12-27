به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای مسکن کارگری استان مرکزی در ساوه اظهار کرد: ما می‌توانیم زمین‌های مسکن کارگری را هم برای واجدین شرایط و هم برای غیر واجدین شرایط در اختیار صنایع قرار دهیم به عنوان مثال کارکنان واجد شرایط مانند مهندسین یا کارگران، در گروه سبز قرار می‌گیرند و افراد غیر واجد شرایط، یا همان گروه قرمز، نیز می‌توانند از این زمین‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه برای بهره‌برداری از زمین‌ها، کمک صنایع در آماده‌سازی زمین ضروری است، گفت: صنایع با ظرفیت‌ها و امکانات خود، زمین را آماده کرده و دولت سهم خود را نیز برای آماده‌سازی تأمین می‌کند، این زمین می‌تواند برای هر یک از کارکنان ساخته شود.

لنجابی ادامه داد: همچنین صنایع می‌توانند قرارداد اجاره پنج‌ساله برای سال ۱۴۰۴ تنظیم کنند، این زمین به عنوان مسکن سازمانی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و پس از پنج سال، امکان درخواست انتقال سند مالکیت با قیمت سال ۱۴۰۴ وجود دارد، این روش می‌تواند یک گره‌گشایی مهم در حوزه مسکن کارگری باشد و قیمت تمام‌شده بسیار مناسب خواهد بود.

وی درباره تفاهمات انجام‌شده گفت: برای زمین‌هایی که آماده‌سازی شده، صنایع موظفند تا یک هزار واحد مسکونی را آماده کنند و زمین رایگان در اختیار غیر واجدین شرایط نیز قرار گیرد، برای ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز آماده‌سازی زمین انجام شده است که ارزش آن به صدها میلیارد تومان می‌رسد هر واحد تولیدی می‌تواند زمین را در اختیار گرفته و برای متقاضیان مسکن بسازد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: در مرحله بعدی، هزینه آماده‌سازی که توسط صنایع انجام می‌شود، شامل ماشین‌آلات و اقدامات اجرایی است و می‌توانیم دوباره با صنایع تفاهم کنیم.

وی افزود: زیرساخت‌ها از جمله آب، برق، گاز و آسفالت توسط دستگاه‌های اجرایی آماده شده و مردم می‌توانند ساخت خانه‌های خود را آغاز کنند.

لنجابی تصریح کرد: تکلیف ما در اجرای این طرح روشن است چرا که صنایع و مردم هر دو در این مسیر فعال هستند و همکاری دستگاه‌های اجرایی باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها شده است.