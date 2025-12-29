خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-امیرعلی نظری: روستای پوسمن در سال‌های گذشته بارها طعم تلخ کم‌آبی و خسارت‌های ناشی از روان‌آب‌های مخرب را تجربه کرده بود؛ بارندگی‌هایی که یا با شدت کوتاه‌مدت به سیلاب تبدیل می‌شد و از دست می‌رفت، یا پس از آن، خشکی زمین و افت منابع آبی، کشاورزی و دامداری را تحت فشار قرار می‌داد. اما با اجرای سازه‌های آبخیزداری در بالادست و نقاط حساس آبراهه‌ها، بخشی از روان‌آب‌ها کنترل و به چرخه تغذیه آبخوان و تقویت چاه‌ها و چشمه‌ها هدایت شد؛ موضوعی که حالا در زندگی روزمره مردم روستا قابل لمس است.

دهیار پوسمن: سازه‌ها هم جلوی سیلاب را گرفت، هم آب شرب را پایدار کرد

حسین ناروئی دهیار روستای پوسمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اثرگذاری اجرای این سازه‌ها اظهار کرد: این سازه‌ها موجب جلوگیری از سیلاب شده و در عین حال، باعث رونق و پایداری آب شرب در روستا شده است.

ناروئی با بیان اینکه در گذشته با هر بارندگی نگرانی مردم از تخریب مسیرها و خسارت به زمین‌های کشاورزی بیشتر می‌شد، افزود: الان با وجود این سازه‌ها، جریان آب کنترل می‌شود و به جای اینکه خسارت بزند، به نفع روستا تمام می‌شود.

وی ادامه داد: مشکل آب شرب روستا حل شده و مردم نسبت به گذشته شرایط بهتری دارند.

دهیار پوسمن تأکید کرد: این پروژه‌ها فقط یک اقدام عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت، ماندگاری جمعیت روستا و رونق تولید ارتباط دارد.

کشاورز بشاگردی: از وقتی سازه‌های آبخیزداری اجرا شد، کشاورزی جان گرفت

کشاورز پیر بشاگردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر محسوس وضعیت زمین‌ها پس از اجرای سازه‌ها گفت: زمانی که این سازه‌ها را زدند، در این روستا کشاورزی خوب شده است.

وی افزود: پیش از این، بخشی از آب باران یا تبدیل به سیلاب می‌شد و از منطقه خارج می‌رفت یا با شست‌وشوی خاک، به زمین‌ها آسیب می‌زد؛ اما اکنون با کند شدن سرعت روان‌آب و نفوذ بهتر آن در زمین، رطوبت خاک بیشتر شده و شرایط برای کشت و کار بهبود پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی آب در منطقه بماند و خاک فرسایش پیدا نکند، نتیجه‌اش افزایش توان تولیدی زمین است؛ موضوعی که علاوه بر درآمد کشاورزان، روی اشتغال خانوارها و پایداری دامداری نیز اثر می‌گذارد.

سازه‌های آبخیزداری واقعاً به رونق و پیشرفت کمک کرد

مصطفی حیدری از جوانان روستای پوسمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشاورزی رونق پیدا کرده و این سازه‌ها خیلی در رونق و پیشرفت ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه در روستاهایی مثل پوسمن، هر اقدام مرتبط با آب، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده است، افزود: وقتی آب شرب پایدارتر می‌شود و کشاورزی جان می‌گیرد، جوان‌ها هم امید بیشتری برای ماندن و کار کردن در روستا پیدا می‌کنند

حیدری ادامه داد: خیلی از کارها در روستا به آب وابسته است؛ از دامداری گرفته تا کشت‌های فصلی. اگر آب مدیریت شود، زندگی هم بهتر می‌شود.

رئیس منابع طبیعی بشاگرد: ۱۰ سازه آبخیزداری در دو سال گذشته احداث شد

احمد جنگی‌زاده رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آبخیزداری گفت: در دو سال گذشته، ۱۰ سازه آبخیزداری در شهرستان بشاگرد احداث شده است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این سازه‌ها صرفاً کنترل آب‌های سطحی نیست، افزود: این سازه‌ها در جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت چاه‌ها و چشمه‌ها و همچنین کاهش خسارات سیلاب نقش مؤثری دارند.

جنگی‌زاده گفت: در بسیاری از نقاط شهرستان، در صورت نبود سازه‌های کنترلی، روان‌آب‌ها با شدت بالا حرکت می‌کنند و علاوه بر آسیب به اراضی، خاک حاصلخیز را نیز می‌برند. این در حالی است که آبخیزداری با مدیریت درست روان‌آب‌ها، هم از خاک محافظت می‌کند و هم باعث تغذیه منابع آب زیرزمینی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این اقدامات افزود: با اجرای این سازه‌ها، کشاورزی و دامداری مردم رونق گرفته و اثرات آن در معیشت خانوارها کاملاً مشخص است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشاگرد تأکید کرد: آبخیزداری یعنی تبدیل تهدید سیلاب به فرصت؛ فرصتی که می‌تواند به پایداری آب شرب و ماندگاری تولید در روستاها کمک کند.

جنگی‌زاده گفت: این اقدامات در معیشت مردم و آب شرب اثر مستقیم دارد و هر جا سازه‌ها درست جانمایی و اجرا شود، نتیجه‌اش در کوتاه‌مدت و بلندمدت دیده می‌شود.

روستای پوسمن که تا پیش از این یکی از مناطق محروم و کم‌آب شهرستان بشاگرد به شمار می‌رفت، حالا به الگویی موفق از تأثیر پروژه‌های آبخیزداری در توسعه پایدار روستایی تبدیل شده است.