سه اثر تاریخی جدید در شهرستان خوسف ثبت ملی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت سه اثر تاریخی جدید در خوسف بیان کرد: شهرستان خوسف با برخورداری از ۱۱۰ اثر ثبتشده تاریخی، طبیعی، معنوی و صنایعدستی، به عنوان دومین شهرستان استان خراسان جنوبی از نظر تعداد آثار ثبتی شناخته میشود.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف تصریح کرد: با تلاش و پیگیریهای مستمر سه اثر تاریخی «خانه عرب»، «خانه نخعی فدشک» و «سازههای آبی قناتهای روستای گل شهرستان خوسف» در فهرست آثار ملی کشور به ثبت شدند.
صالحی با اشاره به اینکه این آثار، هر یک نمایانگر بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان خوسف هستند، درباره ویژگیهای این خانهها بیان کرد: خانههای تاریخی با معماری بومی و منطبق با اقلیم منطقه و سازههای آبی قناتها به عنوان نمونهای برجسته از دانش بومی مدیریت منابع آب محسوب میشوند.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف درباره اهمیت ثبت تاریخی این آثار بیان کرد: ثبت این آثار، علاوه بر ایجاد پشتوانه حقوقی و قانونی برای حفاظت و صیانت، موجب افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ میراثفرهنگی و تقویت جایگاه شهرستان خوسف در نقشه میراثفرهنگی کشور میشود و از این منظر برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد.
صالحی ادامه داد: تنوع آثار ثبتشده شهرستان خوسف نشاندهنده پیوستگی عمیق تاریخ، فرهنگ، طبیعت و معیشت مردم این منطقه است.
مسئول میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف در پایان تأکید کرد: دستیابی به جایگاه دوم استان از نظر تعداد آثار ثبتشده، نتیجه تلاشهای مستمر در حوزه شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراثفرهنگی است.
