  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۶

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب در تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های شمس تبریزی، ستارخان، منجم، بهار، سیاهپوش، قدس، چوستدوزان و همچنین خیابان آذربایجان، جاده فرودگاه، آناخاتون و پایگاه دوم شکاری می‌باشد.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6705445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها