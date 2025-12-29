اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب در تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های شمس تبریزی، ستارخان، منجم، بهار، سیاهپوش، قدس، چوستدوزان و همچنین خیابان آذربایجان، جاده فرودگاه، آناخاتون و پایگاه دوم شکاری می‌باشد.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.