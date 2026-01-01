  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۰

اطلاعیه قطعی آب تبریز

اطلاعیه قطعی آب تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب در کلانشهر تبریز، ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم خیابان رسالت، میدان امام حسین، کوی لاله، جلالیه، شهرک رازی و ساختمان سنگی می‌رساند در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6709242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها