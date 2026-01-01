اطلاعیه قطعی آب تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود ذخایر آب در کلانشهر تبریز، ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب به اطلاع ساکنین محترم خیابان رسالت، میدان امام حسین، کوی لاله، جلالیه، شهرک رازی و ساختمان سنگی می‌رساند در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.