اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، به اطلاع ساکنین محترم خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسان)، رضا نژاد شمالی و جنوبی، ۱۳ آبان، کوی اطبا، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم خیابان هفت تیر، بیلانکوه غربی و شرقی و کوچه روشن رساند در ساعات ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۶ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.