خرده فروش آنلاین کره ای ۱.۱۸ میلیارد دلار غرامت می دهد

یک روز پس از عذرخواهی بنیانگذار خرده فروشی آنلاین کوپانگ، این شرکت از بسته غرامت ۱.۱۸ میلیارد دلاری برای کاربرانی که داده هایشان فاش شده، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت خرده فروشی آنلاین کره ای کوپانگ از پرداخت یک بسته غرامت ۱.۶۹ هزار میلیارد وونی (معادل ۱.۱۸ میلیارد دلار) به ۳۳.۷ میلیون حساب کاربری خبر داد که اطلاعات خصوصی شأن در یک حمله هکری فاش شده بود. افشای داده این کاربران با انتقادات وسیع کاربران و قانونگذاران روبرو شده است.

کوپانگ اعلام کرد کاربران ووچری به ارزش ۵۰ هزار ون برای سرویس‌های مختلف آن دریافت می‌کنند.

این طرح یک روز پس از آن اعلام شد که کیم بام بنیانگذار کوپانگ برای نخستین بار برای نشت داده‌ها به طور عمومی عذرخواهی و تعهد کرد اقداماتی برای جبران خسارات انجام می‌دهد. البته کیم از حضور در جلسه استماع برنامه ریزی شده در پارلمان کره جنوبی که برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه برنامه ریزی شده بود، خودداری کرده است.

