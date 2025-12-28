خرده فروش آنلاین کره ای به قربانیان هک غرامت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مدیر کوپانگ در آمریکا به زبان کره ای اعلام کرد او به دلیل نشت داده‌ها که در ماه نوامبر رخ داد، صادقانه عذرخواهی می‌کند و همچنین برای سرمایه گذاری و اجرای اصلاحاتی جهت جلوگیری از نشت داده‌ها تعهد کرد.

کیم در کره جنوبی با انتقادات شدیدی روبرو شد زیرا نتوانسته بود در جلسه استماع پارلمان در سئول که درباره بدترین رویدادهای نشتی داده‌های این کشور برگزار شده بود، شرکت کند.

چوی مین هی نماینده پارلمان کره جنوبی عکسی از سندی را در فیس بوک منتشر کرد که کیم به مجلس شورای ملی ارسال کرده و گفته بود وی دوباره نمی‌تواند در جلسه استماع که قرار است در این هفته برگزار شود، شرکت کند ودلیل آن را فعالیت‌های دیگر ذکر کرده بود.

چوی در این باره نوشت: چه چیزی در برنامه کاری او مهم‌تر از رویداد هک است؟ کیم به عموم مردم بی احترامی می‌کند.

کیم اعلام کرد شرکت او که با دولت همکاری می‌کند تمام اطلاعات شخصی فاش شده را بازیابی و تاکید کرد داده‌های مربوط به سه هزار از ۳۳ میلیون کاربر کوپانگ در رایانه شخصی یک فرد مضنون حفظ شده است. این اطلاعات به طرف ثالث فروخته یا منتقل نشده بودند.

کوپانگ طرح پرداخت غرامت برای مشتریان کره ای را به زودی اعلام می‌کند اما از بیان جزئیات دیگر خودداری کرد. قانونگذاران کره جنوبی تصمیم دارند اقدامی علیه بنیانگذار میلیاردر این شرکت انجام دهند. آنها معتقدند این خرده فروشی آنلاین که در نیویورک ثبت شده بخش اعظم درآمد خود را از فروش محصولات در کره جنوبی به دست می‌آورد.