  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

۷۰ درصد ملزومات پزشکی بیمارستان ها سهم تولید داخل است

۷۰ درصد ملزومات پزشکی بیمارستان ها سهم تولید داخل است

معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، با تشریح ساختار نظارتی تجهیزات و ملزومات پزشکی، از سهم بالای تولید داخل در تأمین نیاز بیمارستان های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدمهدی علاالدین گفت: مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر ایمنی، کیفیت و عملکرد تمامی تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد استفاده در کشور بر عهده سازمان غذا و دارو است و این نظارت به صورت یکپارچه در تمامی مراحل اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه نظارت بر تجهیزات پزشکی از دو مسیر اصلی انجام می‌شود، افزود: ارزیابی پیش از ورود به بازار شامل بررسی مستندات فنی، پرونده‌های ثبت، انجام آزمون‌های تخصصی و صدور مجوزهای لازم است و در کنار آن، پایش پس از عرضه به‌صورت مستمر کیفیت، ایمنی و عملکرد تجهیزات را در محیط واقعی مصرف رصد می‌کند.

به گفته علاالدین، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار شناسه اختصاصی (IRC) برای تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر شده که این اقلام در حدود ۵۹۰۰ گروه و ایندکس کالایی طبقه‌بندی می‌شوند و از مجموع آنها بیش از ۸۷ هزار قلم کالا به عنوان تولید داخل به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیمارستان‌های کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و این تولیدات در بیش از ۲۱۵۷ واحد تولیدی فعال در سراسر کشور انجام می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آنها مبتنی بر دانش بومی توسعه یافته‌اند.

کد خبر 6705578
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها