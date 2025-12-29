آیت اللهی موسوی: ۳۰۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی وارد مدار برق کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی، صبح دوشنبه در بازدید از پست انتقال برق شهاب، با اشاره به موقعیت ویژه استان کرمان در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر گفت: استان کرمان به دلیل زاویه و مدت زمان مناسب تابش خورشید، از شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۶۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان مجوز دریافت کرده‌اند، افزود: هم‌اکنون ۳ هزار و ۳۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: از زمان بروز ناترازی برق، برنامه‌ای مدون در استان تدوین شده که بر اساس آن، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه برق مجوز گرفته یا در حال اجراست که تاکنون ۳۰۷ مگاوات آن وارد مدار شده است.

آیت‌اللهی موسوی، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق در استان کرمان تولید می‌شود، در حالی که میزان مصرف برق کرمان بین ۳ هزار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات است و این برنامه‌ریزی‌ها با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای آینده صنایع و کمک به کاهش ناترازی برق کشور انجام شده است.

وی همچنین به ظرفیت‌های انرژی بادی استان کرمان اشاره کرد و گفت: در شرق استان کرمان و مناطق دارای بادهای ۱۲۰ روزه، شرایط مناسبی برای احداث نیروگاه‌های بادی وجود دارد که می‌تواند در کنار انرژی خورشیدی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

معاون استاندار کرمان با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه خاطرنشان کرد: با همدلی و همراهی مطلوب میان شرکت برق منطقه‌ای کرمان و مجموعه مدیریتی استان و همچنین همکاری دستگاه‌هایی مانند شرکت‌های توزیع برق، منابع طبیعی، امور اراضی و محیط زیست، استان کرمان آمادگی دارد با اختصاص زمین در کوتاه‌ترین زمان ممکن، میزبان سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاه‌های تجدید پذیر باشد.