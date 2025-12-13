به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، شنبه شب در نشست با مدیران صنعت برق، با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت نیروگاه‌ها اظهار کرد: لازم است جدولی جامع ارائه شود که در آن مشخص باشد کدام نیروگاه‌ها در حال اجرا هستند، کدام پروژه‌ها تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند و کدام نیروگاه‌ها پس از اصلاحات متوقف مانده‌اند.

وی افزود: در اختیار داشتن چنین اطلاعات شفافی این امکان را فراهم می‌کند تا در جلسات تصمیم‌گیری، اقدامات لازم بر اساس داده‌های دقیق و مستند انجام شود

طالبی افزود: سرمایه‌گذارانی که پنل در اختیار دارند، بدون معطلی و بدون درگیر شدن با فرآیندهای مربوط به وام و تخصیص ارز، می‌توانند بلافاصله و حداکثر ظرف یک روز زمین مورد نظر را به نام خود دریافت کنند

استاندار کرمان با اشاره به وضعیت صدور مجوزهای انرژی خورشیدی در استان گفت: کرمان در صدور مجوزهای نیروگاه‌های خورشیدی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و بیشترین تعداد متقاضی را دارد.

طالبی، در ادامه خطاب به مدیران شرکت‌های توزیع برق شمال و جنوب استان کرمان تأکید کرد: در حوزه وارد مدار شدن نیروگاه‌های تجدید پذیر نیز باید تا پایان سال، کرمان به رتبه اول کشور دست یابد.

معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری برق ایران نیز، در ادامه این نشست با اشاره به جایگاه استان کرمان در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر اظهار کرد: استان کرمان به‌دلیل وسعت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، جزو استان‌های برتر کشور در وارد مدار شدن نیروگاه‌های تجدید پذیر است.

علیرضا پرنده‌مطلق، با اشاره به رشد تولید انرژی‌های تجدید پذیر در کشور افزود: از ابتدای دولت چهاردهم، میزان تولید انرژی تجدید پذیر حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مگاوات بوده که امروز این رقم از ۳ هزار و ۱۰۰ مگاوات عبور کرده است.

معاون فنی ساتبا با بیان اینکه کرمان در حوزه تهاتر برق صنایع جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: استان کرمان در تأمین برق صنایع از طریق تهاتر، رتبه نخست کشور را دارد و بیش از ۸ هزار مگاوات ظرفیت در این بخش تعریف شده است؛ هرچند تحقق کامل این ظرفیت در داخل استان امکان‌پذیر نخواهد بود.

پرنده‌مطلق، با تأکید بر لزوم توسعه پایدار شبکه برق تصریح کرد: توسعه انرژی‌های تجدید پذیر بدون توجه به ذخیره‌سازی انرژی می‌تواند چالش‌هایی به همراه داشته باشد، از این‌رو در برنامه‌های توسعه‌ای، موضوع ذخیره‌سازی باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از صدور مجوزهای اتصال و پیگیری فسخ قرارداد پروژه‌هایی که اقدامی برای اجرا نداشته‌اند خبر داد و افزود: در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز برنامه‌هایی همچون اصلاح روشنایی معابر، شهرک‌های صنعتی و دانشگاه‌ها در دستور کار ساتبا قرار دارد.

معاون فنی ساتبا با اشاره به مصرف روشنایی معابر استان کرمان گفت: روشنایی معابر استان کرمان حدود ۶۰ مگاوات مصرف دارد که برای بهینه‌سازی این بخش، حدود یک‌ونیم همت اعتبار مورد نیاز است.

وی درباره طرح‌های بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی بیان کرد: برای تعویض کولرهای آبی در استان کرمان، ۵ هزار سهمیه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است تا ۵۰ هزار کولر آبی تا خردادماه ۱۴۰۵ در استان کرمان تعویض شود.

