سرریز سد اخند عسلویه برای نخستین بار؛ مهار سیلاب و تأمین پایدار آب

خبرگزاری مهر، گروه استانها: سد اخند در شهرستان عسلویه که از نوع بتنی است، پس از بارندگیهای اخیر برای نخستینبار به مرحله سرریز رسید؛ رویدادی مهم که نقش کلیدی این سد در کنترل سیلاب رودخانه اخند و تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه را بهصورت عملی نشان داد.
این سد با مخزنی به ظرفیت ۲ میلیون مترمکعب، ارتفاع ۳۲ متر و طول تاج ۱۱۳ متر احداث شده و یکی از پروژههای راهبردی مدیریت منابع آب در جنوب استان به شمار میرود.
سرریز شدن مخزن سد اخند در روزهای اخیر، نتیجه بارشهای مؤثر و مدیریت مناسب منابع ورودی بوده و توانسته از بروز خسارات احتمالی ناشی از سیلاب در پاییندست جلوگیری کند.
حجم بالای روانآبها در حوضه آبریز رودخانه اخند، در صورت نبود این سد میتوانست خسارات جدی به اراضی کشاورزی، زیرساختها و بافتهای مسکونی وارد کند، اما عملکرد مناسب سد موجب تعدیل دبی سیلاب و هدایت ایمن جریان آب شده است.
از سوی دیگر، پر شدن مخزن ۲ میلیون مترمکعبی سد اخند، نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی منطقه ایفا میکند. این موضوع بهویژه برای شهرستان عسلویه و روستاهای پیرامونی که در سالهای اخیر با تنش آبی مواجه بودهاند، اهمیت راهبردی دارد و میتواند بخشی از دغدغههای کشاورزان و ساکنان منطقه را کاهش دهد.
بهرهبرداری صحیح از این سد، در کنار مدیریت مصرف و توسعه شبکههای انتقال، میتواند امنیت آبی منطقه را در سالهای آینده تضمین کرده و تابآوری عسلویه را در برابر خشکسالیها و بارشهای حدی افزایش دهد.
ذخیره ۲ میلیون مترمکعب آب پشت سد اخند
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین آب مورد نیاز و جلوگیری از خسارتهای روانآبهای طرحهای مهم و بزرگی در استان بوشهر در دست اجرا داریم و چندین طرح نیز طی سالهای اخیر به بهرهبرداری رسیده است.
علی محمدی با اشاره به اینکه سد اخند در بارندگیهای اخیر نقش خود را به خوبی ایفا کرده و تأثیر بسزایی در ذخیره روانآبها داشته است افزود: خوشبختانه شاهد سرریز شدن این سد بودهایم.
وی با بیان اینکه سد اخند در جریان سامانه بارشی اخیر، برای نخستین بار از زمان آبگیری سرریز کرد افزود: این سد علاوه بر کنترل سیلاب رودخانه اخند، وظیفه تأمین آب شرب و کشاورزی منطقه را نیز بر عهده دارد و نقش مهمی در افزایش ایمنی زیرساختهای پاییندست ایفا میکند.
سیلابهای مخرب رودخانه اخند همواره باعث وارد آمدن خسارات متعدد به تأسیسات زیربنایی، تجهیزات و خطوط انتقال صنایع نفت و گاز در شهرستان عسلویه میشد که با تکمیل این سد و انجام عملیات آبگیری، از بروز این خسارات جلوگیری شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر تصریح کرد: این سد با ارتفاع ۳۲ متر و طول تاج ۱۱۳ متر، دارای ظرفیت ذخیرهسازی حدود ۲ میلیون مترمکعب آب است که در سال ۱۴۰۱ به مرحله آبگیری رسید و سرریز رخداده در سامانه بارشی جاری، نخستین سرریز مخزن سد اخند به شمار میرود.
وی یادآور شد: این سرریز نشاندهنده تحقق کامل اهداف کنترلی این سازه در مهار سیلابهای رودخانه اخند است.
تأمین آب پایدار در عسلویه
فرماندار عسلویه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد اخند به عنوان یکی از مهمترین سازههای آبی در شهرستان عسلویه محسوب میشود که در تأمین آب شرب نقش اساسی ایفا میکند.
اسکندر پاسالار ظرفیت این سد را ۲ میلیون مترمکعب دانست و افزود: با توجه به بارشهای خوبی که در هفتههای اخیر در بالادست سد اخند داشتیم این سد برای نخستین بار سرریز شد و کل مخزن سد پر شده است.
وی از رصد مستمر وضعیت سد توسط دستگاههای اجرایی و عوامل فنی ادامه داد: هیچ گونه نگرانی از نظر ایمنی مناطق پاییندست وجود ندارد و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط اندیشیده شده است.
فرماندار عسلویه خاطرنشان کرد: سد اخند علاوه بر نقش مهمی که در تأمین آب بر عهده دارد، در زمینه کنترل سیلاب و همچنین جلوگیری از ورود خسارت به تأسیسات و صنایع شهرستان نیز نقش مهمی را ایفا میکند.
سد اخند اکنون بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم کنترل سیلاب و تأمین آب در جنوب استان، نقشی تعیینکننده در توسعه پایدار منطقه ایفا میکند و سرریز اخیر آن، نشانهای روشن از کارآمدی این پروژه در شرایط بحرانی است.
