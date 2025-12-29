معاون علوم پزشکی بوشهر: احیای تعامل سلامت و صنعت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین دارابی صبح دوشنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر اظهار کرد: همگرایی و پشتیبانی بخش‌های صنعتی و اقتصادی از حوزه سلامت ضروری است.

وی با قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی در دوران سخت همه‌گیری کرونا، اظهار داشت: اتاق بازرگانی بوشهر در دوران دشوار کرونا نیز همواره در کنار حوزه سلامت ایستاد، امروز نیز برای حل مسائل این حوزه، بیش از گذشته نیازمند پشتیبانی صنایع و این نهاد تأثیرگذار هستیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به سابقه همکاری موفق پیشین بین دانشگاه علوم پزشکی و صنایع استان، خاطرنشان کرد: الگوی قبلی همکاری، تجربه‌ای بسیار اثربخش بود، این مدل با ایجاد انگیزه در صنایع و تعاملی سازنده، روندی صعودی داشت و نتایج آن به صورت دوره‌ای به اطلاع تمام ذی‌نفعان می‌رسید.

دارابی افزود: خوشبختانه ظرفیت و پتانسیل لازم برای از سرگیری این تعاملات وجود دارد و ان‌شاءالله با فعالیت و هماهنگی مشترک، می‌توان زمینه‌های همکاری را در حوزه‌های مختلف احیا کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل کارگروه‌های تخصصی را گامی کلیدی دانست و تأکید کرد: برای حصول اطمینان از اثربخشی اقدامات و تخصیص بهینه منابع، تشکیل کارگروه‌های تخصصی به‌منظور اولویت‌بندی فعالیت‌ها کاملاً ضروری است.