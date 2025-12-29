به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بررسی به‌موقع اخبار دریافتی در سامانه cms یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شناسایی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: در سال جاری ۲۱۵ خبر در سامانه cms دریافت شد که همگی توسط واحد گشت بررسی و صحت یا عدم صحت آن‌ها مشخص شده است. این بررسی‌های دقیق باعث شده بتوانیم سریع‌تر وارد عمل شویم و از ادامه تخلف جلوگیری کنیم.

مشایخی ادامه داد: تاکنون با بررسی اخبار دریافتی و همچنین گشت‌زنی‌های مستمر واحد گشت در شهرستان‌ها، ۸۵۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی شده که برای آن‌ها اخطاریه صادر شده است این آمار نشان می‌دهد نظارت مستمر چقدر اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم با تغییر کاربری غیرمجاز، سطح اراضی کشاورزی کاهش یابد. این موضوع تبعات زیادی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها به خطر افتادن امنیت غذایی است. حفظ اراضی کشاورزی، حفظ آینده جامعه است.

مدیر امور اراضی استان بوشهر گفت: مشارکت مردم در حفظ اراضی کشاورزی بسیار مهم است و از همه شهروندان درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ یا با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.