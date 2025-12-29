به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح دوشنبه در نشست با مدیرعامل مؤسسه راهبردی پتروشیمی‌های پارس جنوبی اظهار کرد: تخصیص اعتبارات از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع پتروشیمی طی سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و مسکن محرومان در استان بوشهر داشته و زمینه‌ساز تحولات اثرگذار شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار کم‌درآمد در قالب نهضت ملی مسکن افزود: امیدواریم با پشتیبانی شورای راهبردی پتروشیمی‌ها، بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن متقاضیان دهک‌های یک تا پنج، به‌ویژه در جنوب استان بوشهر، تأمین و روند خانه‌دار شدن این خانوارها تسهیل شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در سطح استان، ۷۵۰ متقاضی در دهک‌های درآمدی یک تا پنج قرار دارند که حمایت از این قشر، نیازمند هم‌افزایی جدی دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ است.