۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

برومند: ۷۵۰ متقاضی نهضت ملی مسکن بوشهر از دهک‌های زیر ۵ هستند

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در سطح استان، ۷۵۰ متقاضی در دهک‌های درآمدی یک تا پنج قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح دوشنبه در نشست با مدیرعامل مؤسسه راهبردی پتروشیمی‌های پارس جنوبی اظهار کرد: تخصیص اعتبارات از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع پتروشیمی طی سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و مسکن محرومان در استان بوشهر داشته و زمینه‌ساز تحولات اثرگذار شده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار کم‌درآمد در قالب نهضت ملی مسکن افزود: امیدواریم با پشتیبانی شورای راهبردی پتروشیمی‌ها، بخشی از هزینه‌های تأمین مسکن متقاضیان دهک‌های یک تا پنج، به‌ویژه در جنوب استان بوشهر، تأمین و روند خانه‌دار شدن این خانوارها تسهیل شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در سطح استان، ۷۵۰ متقاضی در دهک‌های درآمدی یک تا پنج قرار دارند که حمایت از این قشر، نیازمند هم‌افزایی جدی دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ است.

