به گزارش خبرنگار مهر، الله کرم اخلاقی صبح دوشنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر از امضای تفاهم‌نامه بین این دو دستگاه خبر داد و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد بستر همکاری مشترک میان دانشگاه و اتاق ر زمینه‌های عمرانی پژوهشی آموزشی فرهنگی اجتماعی تجهیزاتی و حمایتی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه هدف نهایی تمام این هماهنگی‌ها، خدمت به مردم است، اضافه کرد: تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از هر اقدامی که باعث شود مردم استان برای دریافت ساده‌ترین خدمات درمانی، متحمل هزینه‌های سنگین و سفر به دیگر مراکز نشوند، حمایت و استقبال می‌کند.

اخلاقی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی درمانی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی را از طریق تعامل با صنعت، از اهداف اصلی این تفاهم‌نامه عنوان کرد و افزود: ما به عنوان متولیان سلامت، به همراه شما که مشکلات را از نزدیک لمس می‌کنید، بهتر می‌توانیم برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان

وی در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان، تأکید کرد: حرکت به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان، اقدامات را علمی‌تر، معقول‌تر و روزآمدتر کرده و به حل بسیاری از معضلات کنونی کمک خواهد کرد.

اخلاقی با تبریک انتصاب خورشید گزدرازی به سمت ریاست اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، این انتخاب را افتخاری برای استان بوشهر دانست و با قدردانی از همراهی ارزشمند بازرگانان و اتاق بازرگانی در شرایط حساس گذشته اظهار داشت: بار دیگر از همه عزیزان، به عنوان خادمان نظام سلامت، درخواست می‌کنم همچون گذشته کنار ما باشید، حضور شما مایه دلگرمی و مسیر را برای خدمت‌رسانی بهتر هموار می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی درمانی استان بوشهر، ارتقای سطح علمی پژوهشی و آموزشی طرفین از طریق تعامل صنعت و دانشگاه، همکاری در حوزه اجرای پژوهش‌های دانشگاهی با رویکرد حل مسائل کلیدی استان، مشارکت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی با تاکید بر نقش بنگاه‌های اقتصادی استان و توانمندسازی کسب‌وکارهای دانشگاهی در حوزه بازرگانی از اهداف این تفاهم‌نامه است.