بندر بوشهر نقطه آغاز تحول اقتصادی دریامحور کشور است

محمد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد اظهار کرد: بندر بوشهر به‌عنوان یکی از بنادر تاریخی و راهبردی کشور، ظرفیت تبدیل‌شدن به نقطه آغاز تحول اقتصادی دریامحور را دارد و میزبانی از نخبگان و مبتکران دریایی، گامی مهم در این مسیر است.

وی با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در توسعه اقتصاد دریا محور افزود: دولت نگاه ویژه‌ای به بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و استفاده از توان نخبگان علمی و جوانان مستعد دارد و هم‌افزایی میان دانشگاه، نخبگان و صنعت دریایی در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال مبتنی بر دریا، نیازمند توجه جدی به نوآوری‌های علمی، فناوری‌های نوین و حمایت از ایده‌های خلاقانه در حوزه دریا و دریانوردی است.

مظفری این رویداد ملی را فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادها دانست و گفت: جشنواره فخرآورد می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای توسعه صنعت دریایی، اشتغال‌زایی و ایجاد بسترهای نوآوری در کشور فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بوشهر خاطرنشان کرد: حمایت از جوانان نخبه و ایده‌های نوآورانه، یکی از محورهای اصلی توسعه همه‌جانبه و پایدار در شهرستان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی فخرآورد از ۸ تا ۱۲ دی‌ماه با حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور در استان بوشهر برگزار می‌شود.