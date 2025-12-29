به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بهنامنیا صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه کنونی استان در عرصه ملی، اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، استان بوشهر با نرخ باسوادی ۹۸ درصد، در رتبه هشتم کشوری قرار دارد و از استانهای پیشرو محسوب میشود.
وی افزود: این موفقیت حاصل تلاش جمعی و پشتکار چهار دهه است. آمارها نشان میدهد نرخ باسوادی استان از حدود ۳۵ درصد در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، امروز در گروه سنی فعال ۱۰ تا ۴۹ سال به حدود ۹۸ درصد و در گروه سنی زیر ۶۰ سال به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
پیوند سواد با مهارتهای زندگی
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، «پیوند سواد با مهارتهای زندگی» و «تغییر رویکرد از عرضهمحوری به تقاضامحوری» را ۲ استراتژی کلیدی برای پوشش آخرین حلقههای بیسوادی عنوان کرد و افزود: در همین راستا، ۳۳ مدرسه در استان به عنوان پایگاه سوادآموزی تعیین شدهاند تا بهعنوان شیفت دوم، میزبان کلاسها باشند.
بهنامنیا با اشاره به ضرورت عدالت آموزشی، بر لزوم تمرکز بیشتر بر شهرستانهایی که نرخ باسوادی در آنها پایینتر از میانگین استانی است، تأکید کرد و اضافه کرد: پیشتر نیز مسئولان استان بر نیاز به کار بیشتر در شهرستانهای عسلویه، دیر و دشتی اشاره کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه میانگین کشوری باسوادی اکنون از ۹۶.۶ درصد فراتر رفته است، اما پوشش آخرین افراد بیسواد که عمدتاً در مناطق صعبالعبور و پراکنده ساکن هستند، هزینهبر و چالشی سخت است، انتظار داریم تمام دستگاههای اجرایی و مردم در شناسایی و ترغیب این عزیزان همکاری کنند.
اجرای ۵ طرح بومی استانی
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر از اجرای پنج طرح بومی استانی در حوزه آموزش و پرورش فرهنگی سوادآموزان خبر داد و گفت: برنامههایی مانند جشنواره الگوهای برتر تدریس، مسابقات علمی و طرحهای فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام الله در دست اجراست تا فرآیند یادگیری کیفیتر و جذابتر شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ چهره موفق با مدارک دانشگاهی دیپلم به بالا، محصول نهضت سوادآموزی استان هستند، تصریح کرد: هدف نهایی ما تبدیل استان بوشهر به اولین استان کاملاً باسواد کشور است و امیدواریم با همت همگانی، این آرمان در آیندهای نزدیک محقق شود.
