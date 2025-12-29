محورهای غرب اصفهان لغزنده است؛ لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت محورهای استان اصفهان اظهار کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت اخیر بارش‌های خوبی را در سطح استان اصفهان و به ویژه مناطق غربی استان داشتیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در هیچیک از محورهای استان اصفهان بارش گزارش نشده است، اضافه کرد: اما در حال حاضر محورهای غرب استان به علت بارش برف لغزنده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر محورهای دامنه- تیران، دامنه- بویین میاندشت،

دامنه - الیگودرز و دامنه - خوانسار در برخی از مقاطع دارای بادروبه است، ادامه داد: چنانچه ضرورتی نیست تردد صورت نگیرد و در صورت انجام تردد داشتن زنجیر چرخ ضروری است.