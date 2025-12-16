اعتراض درمانگران اعتیاد به وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدی، نایبرئیس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، در رابطه با برگزاری پرسمان درمانگران اعتیاد مقابل وزارت بهداشت گفت: جمعی از فعالان این حوزه بهصورت خودجوش و صنفی برای مطالبه پاسخ روشن درباره کمبود شدید شربت اپیوم و داروهای مخدر درمانی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.
وی با اشاره به ابعاد بحران تأمین دارو افزود: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت اپیوم در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان کشور مراکز درمانی با کمبود شدید یا قطع کامل سهمیه دارویی مواجه شدهاند.
احمدی تصریح کرد: در استانهایی مانند همدان، هرمزگان و مازندران، برخی مراکز طی یکی تا دو ماه اخیر هیچگونه شربت اپیوم دریافت نکردهاند و در تهران نیز سهمیهها بهطور بیسابقهای کاهش یافته، بهگونهای که برخی مراکز با ظرفیت ماهانه بیش از ۱۰۰ واحد، تنها حدود ۱۵ واحد دارو دریافت کردهاند.
نایبرئیس کانون درمانگران اعتیاد تهران هشدار داد: کاهش یا قطع ناگهانی داروی بیماران، عملاً امنیت جانی پزشکان و پرسنل مراکز درمانی را به خطر میاندازد؛ و فشار روانی فراوانی به ایشان وارد میآورد، زیرا بیماران دچار وابستگی شدید در صورت عدم دریافت دارو ممکن است دچار بیقراری، رفتارهای پرخطر و تنشهای جدی شوند که کنترل آن از توان مراکز خارج است.
وی با انتقاد از اظهارات متناقض مسئولان گفت: در حالی که برخی مسئولان اعلام میکنند کمبودی وجود ندارد یا ذخایر دارویی برای چندین ماه کافی است، همزمان مراکز درمانی با کاهش شدید سهمیه روبهرو هستند و هنوز مشخص نیست نیاز واقعی کشور چگونه برآورد شده و چرا و بر چه اساسی مجوز صادرات داروهای مخدر درمانی در حالی که نیاز داخلی تأمین نمیگردد، صادر شده است.
احمدی تأکید کرد: هزینه درمان نگهدارنده با شربت تریاک برای بیمار ماهانه کمتر از دو میلیون تومان است، اما در صورت خروج بیمار از چرخه درمان قانونی، هزینه تأمین مواد مخدر در بازار غیرقانونی، به طور متوسط، میتواند به بیش از ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان در ماه برسد که این مسئله خطر سوق دادن بیماران به سمت مواد صنعتی را تشدید میکند، موادی مانند فنتانیل که در جمعیت حال حاضر مصرف کنندگان مواد رواج ندارد و این سو مدیریت میتواند منجر به رواج آن و حدوث مشکل بسیار بزرگ و خطرناکتری در جامعه گردد
وی در پایان گفت: هدف این تجمع تقابل با هیچ نهادی نیست، بلکه مطالبه گری شفاف برای جلوگیری از یک بحران ملی در حوزه سلامت و درمان اعتیاد است و انتظار داریم وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر هرچه سریعتر درباره علت کمبود، مسئولیتها و راهحل عملی پاسخگو باشند.
نظر شما