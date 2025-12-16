  1. سلامت
اعتراض درمانگران اعتیاد به وزارت بهداشت

جمعی از فعالان حوزه درمان اعتیاد، با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان ستادی وزارت بهداشت، خواستار پاسخگویی مسئولان درباره کمبود شدید داروی آگونیست تینکچر اپیوم در مراکز ترک اعتیاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدی، نایب‌رئیس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، در رابطه با برگزاری پرسمان درمانگران اعتیاد مقابل وزارت بهداشت گفت: جمعی از فعالان این حوزه به‌صورت خودجوش و صنفی برای مطالبه پاسخ روشن درباره کمبود شدید شربت اپیوم و داروهای مخدر درمانی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

وی با اشاره به ابعاد بحران تأمین دارو افزود: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگه‌دارنده با شربت اپیوم در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان کشور مراکز درمانی با کمبود شدید یا قطع کامل سهمیه دارویی مواجه شده‌اند.

احمدی تصریح کرد: در استان‌هایی مانند همدان، هرمزگان و مازندران، برخی مراکز طی یکی تا دو ماه اخیر هیچ‌گونه شربت اپیوم دریافت نکرده‌اند و در تهران نیز سهمیه‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته، به‌گونه‌ای که برخی مراکز با ظرفیت ماهانه بیش از ۱۰۰ واحد، تنها حدود ۱۵ واحد دارو دریافت کرده‌اند.

نایب‌رئیس کانون درمانگران اعتیاد تهران هشدار داد: کاهش یا قطع ناگهانی داروی بیماران، عملاً امنیت جانی پزشکان و پرسنل مراکز درمانی را به خطر می‌اندازد؛ و فشار روانی فراوانی به ایشان وارد می‌آورد، زیرا بیماران دچار وابستگی شدید در صورت عدم دریافت دارو ممکن است دچار بی‌قراری، رفتارهای پرخطر و تنش‌های جدی شوند که کنترل آن از توان مراکز خارج است.

وی با انتقاد از اظهارات متناقض مسئولان گفت: در حالی که برخی مسئولان اعلام می‌کنند کمبودی وجود ندارد یا ذخایر دارویی برای چندین ماه کافی است، هم‌زمان مراکز درمانی با کاهش شدید سهمیه روبه‌رو هستند و هنوز مشخص نیست نیاز واقعی کشور چگونه برآورد شده و چرا و بر چه اساسی مجوز صادرات داروهای مخدر درمانی در حالی که نیاز داخلی تأمین نمی‌گردد، صادر شده است.

احمدی تأکید کرد: هزینه درمان نگه‌دارنده با شربت تریاک برای بیمار ماهانه کمتر از دو میلیون تومان است، اما در صورت خروج بیمار از چرخه درمان قانونی، هزینه تأمین مواد مخدر در بازار غیرقانونی، به طور متوسط، می‌تواند به بیش از ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان در ماه برسد که این مسئله خطر سوق دادن بیماران به سمت مواد صنعتی را تشدید می‌کند، موادی مانند فنتانیل که در جمعیت حال حاضر مصرف کنندگان مواد رواج ندارد و این سو مدیریت می‌تواند منجر به رواج آن و حدوث مشکل بسیار بزرگ و خطرناک‌تری در جامعه گردد

وی در پایان گفت: هدف این تجمع تقابل با هیچ نهادی نیست، بلکه مطالبه گری شفاف برای جلوگیری از یک بحران ملی در حوزه سلامت و درمان اعتیاد است و انتظار داریم وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر هرچه سریع‌تر درباره علت کمبود، مسئولیت‌ها و راه‌حل عملی پاسخ‌گو باشند.

    • سمیرا IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      35 1
      پاسخ
      تاسف دارد
      • شهاب سرخ دل IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
        1 0
        فقط و فقط اولین و آخرین راه کشت دوباره خشخاش است اگه دولت آزاد کنه و خودش نظارت داشته باشه این همه پول هم به دست افغانی ها نمیرسه
    • بهنام IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      18 12
      پاسخ
      داروهای که مراکز در بازار آزاد می‌فروشند و توسط عده ای به خارج ایران قاچاق می‌شود دلیل ارزان دادن دارو به مراکز ترک اعتیاد
    • جمشید حسینی NL ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      63 1
      پاسخ
      فقط کشت وطن خشخاش آزادکنند
    • یوسف سعادتی IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      44 0
      پاسخ
      معتادان بیچاره! ۰
    • غلامرضاقضایی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      64 1
      پاسخ
      کشت خشخاش رادرکشور خودمان آزاد کنند.ودولت ودستگاه های انتظامی نظارت داشته باشند
    • رضا IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      57 2
      پاسخ
      تنهاراه نجات کاشت خشخاش میباشد
    • حمید IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      46 3
      پاسخ
      اکثر کسانی که مصرف دارن بازنشستگان بالای شصت هستن با درآمد پایین اینها را وابسته کردن بعد میگویند نداریم تغییر مصرف بدید به دو یا متادون بخرید که خودش تبعات دارد تمام کسانی که این تصمیم میگیرند اصلا متوجه درد بیماران و نداشتن پول نیستند
    • مهدی IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      28 0
      پاسخ
      باز هم فشاربه اقشار کم‌ درآمد
    • نادر IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      11 0
      پاسخ
      چه کسی مسول این بی برنامگی هست
    • حمید IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      9 5
      پاسخ
      مراکز هم بیشتر داروها و آزاد میفروشن ،هیچی جای خودش نیس
    • محمد اسلامی IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 2
      پاسخ
      در آمریکا از سه چهار سال قبل ماده مخدر فنتانیل بشدت از هروئین پیشی گرفته و بیشتر باعث اوردوز و مرگ شده ،و به مشکل اجتماعی تبدیل شده،بنا براین دولت آمریکا تصمیم گرفت با کارتل مواد و در راس آن مادورو و کارتلهای ونزوئلایی مقابله کند و شناورها را بمباران میکند،تا مواد مخدر به آمریکا نرسد . درکشور ما داروهای تحت کنترل مثل متادون و بوپرنورفین وشربت اپیوم جزو داروهای تحت کنترل هستند و داروهای تحت کنترل در تمام کشورهای جهان نسخه نمیشوند بلکه تحت نظر پزشک و پرستار و روانشناس مراکز سرپائی درمان اختلالات
    • محمد IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      8 2
      پاسخ
      این داروها اگر توسط داروخانه ها توزیع شوند سرنوشتی همچون شیر خشک و انسولین خواهند داشت و امکان سوء استفاده هست، برای همین مراکز درمان آنها را میدهند ولی وزارت بهداشت به ستاد اعلام کمبودنکرده تا ستاد خریداری و واردات انجام دهد تا این داروی اپیوم قطع نشود
    • علی افشاری IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      6 2
      پاسخ
      هزاران درمانجو ودرمانگر بلاتکلیف هستند باآبروی مردم بازی نگنید
    • رضاسلیمانی IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سلام.برخی.افرادفرصت.طلب.دست.بکارشدنندبا قیمت.گزاف.به.افرادی که.واقعا نیازمندهستند.شربت.می.فروشندهمان.روش.دولتی‌خیلی.خوب.بود.مردم.ندارن.بخورند.این.مشکل.به زندگی.اضافه.شد.
    • قزنفر FI ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      1 1
      پاسخ
      یه مرد توی این مرکز پیدا نمیشه اگر اوپیوم را قطع کنید یک میلیون معتاد به تریاک را تبدیل به کارتن خواب هروئینی ومتادونی خواهید کرد آقا شرافتا اوپیوم را برسونید به این افراد درحال بهبودی

