شربت تنتور اپیوم یک داروی حیاتی است

منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با کمبود داروی شربت تنتور اپیوم (شربت تریاک)، گفت: موضوع تجمع افراد جلوی درب وزارت بهداشت برای جامعه درمانی و بیماران بسیار نگران‌کننده است. تنتور اپیوم یکی از داروهای حیاتی در برنامه‌های درمان نگهدارنده است و کمبود آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و بهداشتی جدی به همراه داشته باشد.

علیمردانی ادامه داد: لازم است مسئولان مربوطه با شفافیت بیشتری در خصوص دلایل این کمبود اطلاع‌رسانی کرده و در اولویت قرار دادن تأمین نیاز داخلی، اقدامات سریع و مؤثری انجام دهند. نشانه‌هایی از تلاش برای واردات اضطراری و اصلاح روند توزیع دیده می‌شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است که برای حل مسائل مهم کشور، باید از نگاه‌های مقطعی عبور کرده و به سراغ راه‌حل‌های ریشه‌ای و پایدار رفت و همچنین در نظام سلامت نیز مردم بیش از هر چیز نیازمند احساس امنیت، ثبات و امید به آینده هستند. اگر این مؤلفه‌ها تقویت شود، بسیاری از چالش‌ها به‌طور طبیعی قابل مدیریت خواهد بود.