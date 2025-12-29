حرکت غیر انسانی اشغالگران صهیونیست علیه آوارگان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع محلی اعلام کردند که اشغالگران صهیونیست صبح امروز به صورت ناگهانی مجرای آب منطقه وادی غزه را باز کردند که این اقدام باعث ورود مقادیر زیادی آب به سمت محل اسکان آوارگان فلسطینی شد.

این منابع اضافه کردند که این حرکت اشغالگران صهیونیست بدون هیچ هشدار قبلی صورت گرفت و باعث از بین رفتن چادرهای آوارگان فلسطینی پر شدن آب در محل زندگی آنها شد.

آنها تصریح کردند، علاوه بر بارش باران و هوای سرد این اقدام رژیم صهیونیستی باعث شد مشکلات و رنج‌های آوارگان فلسطینی در چادرهای فرسوده دو چندان شود.

پیشتر نیز گزارش شده بود که بارش باران در نوار غزه باعث شده چادرهای آوارگان فلسطینی غرق آب شود.