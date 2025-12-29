  1. بین الملل
حرکت غیر انسانی اشغالگران صهیونیست علیه آوارگان فلسطینی

منابع فلسطینی به اقدام تعمدی اشغالگران صهیونیست برای از بین بردن چادرهای آوارگان فلسطینی در سایه شرایط بد جوی در نوار غزه اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، منابع محلی اعلام کردند که اشغالگران صهیونیست صبح امروز به صورت ناگهانی مجرای آب منطقه وادی غزه را باز کردند که این اقدام باعث ورود مقادیر زیادی آب به سمت محل اسکان آوارگان فلسطینی شد.

این منابع اضافه کردند که این حرکت اشغالگران صهیونیست بدون هیچ هشدار قبلی صورت گرفت و باعث از بین رفتن چادرهای آوارگان فلسطینی پر شدن آب در محل زندگی آنها شد.

آنها تصریح کردند، علاوه بر بارش باران و هوای سرد این اقدام رژیم صهیونیستی باعث شد مشکلات و رنج‌های آوارگان فلسطینی در چادرهای فرسوده دو چندان شود.

پیشتر نیز گزارش شده بود که بارش باران در نوار غزه باعث شده چادرهای آوارگان فلسطینی غرق آب شود.

