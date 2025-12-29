به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در بازدید مدیران کل سلامت و آموزش شهروندی از فضاها و امکانات باغ راه حضرت زهرا (س) با اعلام این خبر افزود: بر اساس توافق انجام شده با اداره کل سلامت شهرداری تهران مقرر شد در هر یک از مناطق ۱۷ و ۱۸ یک مرکز فراهنگ و یک مرکز فرآموز فعالیت خود را در این مجموعه آغاز کند.

وی با اشاره به اینکه تجهیز و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت این مراکز از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی انجام خواهد شد، ادامه داد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار در باغ راه و ارائه خدمات تخصصی به شهروندان از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تأمین خواهد شد. مجموعه‌های مردمی مرتبط با ادارت کل شهرداری نیز با تأیید هر اداره کل می‌توانند از زیرساخت‌های موجود استفاده کرده و به شهروندان پهنه جنوبی پایتخت خدمات مورد نیاز آنان را ارائه کنند.

ناظم رضوی با تاکید بر اینکه ضرورتی برای استقرار پرسنل ادارات به شکل ثابت در فضاهای باغ راه وجود ندارد، تاکید کرد: در حوزه جذب مخاطب در باغ راه نیازمند مشارکت و همکاری بین بخشی و درون سازمانی برای ارائه خدمات متناسب و مورد نیاز ساکنان جوار باغ راه هستیم و از این رو، الزامی به حضور نیروهای ستادی ادارات کل در باغ راه نیست. هر اداره کل با گروه‌های مرجع و مردمی خاص جامعه هدف خود در ارتباط است و از این رو، این گروه‌ها با حضور در باغ راه می‌توانند نقش بی بدیلی را در ارائه خدمت و جلب مخاطب در این مجموعه ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، با بیان اینکه خدمات ارائه شده در باغ راه می‌تواند به شکل رایگان و در زمان مشخصی ارائه شود، توضیح داد: خدمات در حوزه سلامت یکی از نیازهای اساسی مردم در مناطق ۱۷ و ۱۸ است. این خدمات که دارای تعرفه‌های معینی است می‌تواند در بازه‌های زمانی خاص به شکل رایگان ارائه شود و بخشی از هزینه آن از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و ادارات ذی‌ربط پرداخت شود.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب و دسترسی مردم به آن نیازمند تدوین پیوست‌های رسانه‌ای مدون و کارآمد است، اظهار داشت: با برنامه‌ریزی انجام شده فضاهای تبلیغاتی مناسبی در سطح مناطق ۱۷ و ۱۸ و نیز در جوار محور باغ راه حضرت زهرا (س) و نیز سامانه همای شهرزاد و شهرداری تهران برای اطلاع رسانی برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و سلامت محور پیش بینی شده است تا شهروندان از کمیت و کیفیت خدماتی که در باغ راه به آنان ارائه می‌شود آگاه شوند.

در این نشست حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران و مهدی امیری مدیرکل آموزش شهروندی نیز با قدردانی از تلاش‌های انجام شده در مجموعه باغ راه حضرت زهرا (س)، آمادگی ادارات خود را برای اجرای برنامه‌های با کیفیت و متنوع در محور باغ راه اعلام کردند.

طراحی المان‌های حوزه مادر و کودک، طراحی دیوارنگاره‌های مرتبط با نوع خدمات هر اداره کل در باغ راه و نیز اجرای برخی برنامه‌های مصوب ادارات در باغ راه از مصوبات این نشست بود.