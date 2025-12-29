نیازمند: فتنه ۸۸ سناریویی برنامه‌ ریزی‌ شده علیه ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی نیازمند ظهر دوشنبه در اجتماع مردم لنگرود به مناسبت حماسه ۸ دی گیلانیها با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های حساس انقلاب گفت: حماسه ۸ و ۹ دی، نمونه‌ای از بصیرت و حضور فعال مردم ایران در مقابله با فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی بود.

وی با مرور فتنه سال ۸۸ تصریح کرد: این فتنه صرفاً یک اختلاف انتخاباتی نبود، بلکه سناریویی برنامه‌ریزی شده از سوی عناصر داخلی و خارجی بود که با هدف ایجاد ناامنی و توقف پیشرفت کشور طراحی شد. دشمنان همیشه به سان مگسی بر زخم ملت می‌نشینند و از ضعف‌ها و ناهماهنگی‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

نیازمند با اشاره به رشد اقتصادی و علمی ایران در سال‌های گذشته، گفت: دشمنان انقلاب همواره تلاش کرده‌اند پیشرفت‌های کشور را متوقف کنند و نمونه آن اقدامات رسانه‌ای و ایجاد فشار روانی بر مردم است، از موضوع ماهواره و فناوری گرفته تا مسائل اقتصادی و اجتماعی.

وی در ادامه، فتنه ۸۸ را به تحلیل تاریخی و سازماندهی شده اشاره کرد و افزود: عناصر داخلی و خارجی با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای و سازماندهی گروه‌های معترض تلاش کردند اعتماد مردم را خدشه‌دار کنند، اما انسجام نیروهای امنیتی و حضور مردم مانع از تحقق اهداف آن‌ها شد.

سرهنگ نیازمند همچنین به نقش حاج قاسم سلیمانی و نیروهای مقاومت در مقابله با توطئه‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: اقدامات این فرماندهان و نیروهای مقاومت در عراق و لبنان، توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشت و نشان داد که انسجام و بصیرت راه موفقیت است.

وی درباره شرایط کنونی کشور و تلاش‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی، افزود: امروز نیز با شیطنت‌ها و برنامه‌ریزی دشمنان مواجهیم. اخبار کذب و تحریک احساسات مردم، بخشی از همین سناریو است. تقوای الهی، وحدت ملی و مشارکت فعال مردم، راه مقابله با این فشارها است.

نیازمند در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان و مردم باید با همدلی و همکاری، ارکان کشور را تقویت کنند و اجازه ندهند دشمنان از اختلاف‌ها سوءاستفاده کنند. تجربه تاریخی و آموزه‌های انقلاب اسلامی نشان داده است که انسجام ملی رمز موفقیت در مواجهه با فتنه‌ها و پیشرفت کشور است.