سخنان «پوتین» در نشست بررسی وضعیت منطقه عملیات ویژه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه نیز نشستی دوباره در مورد وضعیت منطقه عملیات ویژه نظامی برگزار کرد.
رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت: نیروهای روسی با وجود سالها آماده سازی دشمن برای دفاع از منطقه زاپروژیا، ماموریتهای خود را در این منطقه با موفقیت به پایان رساندند. این حمله باید تا زمان آزادسازی زاپروژیا در آینده نزدیک ادامه یابد. اجرای ماموریتهای مربوط به آزادسازی دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپروژیا مطابق برنامه عملیات ویژه ادامه دارد.
ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: تلاشهای دشمن برای ایجاد مانع در روند تحولات کوپیانسک باید قاطعانه خنثی شود. نیروهای ما باید به تضمین امنیت مناطق مرزی روسیه ادامه دهند. ما باید با تلاشهای دشمن برای متوقف کردن پیشروی نیروهایمان مقابله کنیم. نیروهای مسلح روسیه در سال آتی نیز باید به تأمین امنیت مناطق مرزی روسیه ادامه دهند.
این در حالیست که رئیس جمهور روسیه روز شنبه در یکی از قرارگاههای فرماندهی مشترک نیروها، نشستی در مورد وضعیت منطقه عملیات ویژه نظامی برگزار کرد.
رئیس جمهور روسیه در این نشست گفته بود: نیروهای مسلح روسیه در طول عملیات نظامی خود تمام وظایف محوله را انجام دادهاند. نیروهای مسلح روسیه در خط مقدم پیشرفت خوبی دارند. آنها در حال افزایش فشار بر نیروهای اوکراینی از همه جهات هستند. نیروهای نظامی روسی ابتکار عمل را در کل جبههها حفظ کردهاند.
نظر شما