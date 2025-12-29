به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: فعلاً نمی‌توانیم نتایج مذاکرات زلنسکی و ترامپ در فلوریدا را ارزیابی کنیم؛ اطلاعات مربوطه را در گفتگوی آتی پوتین و ترامپ دریافت خواهیم کرد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: با ارزیابی ترامپ مبنی بر اینکه صلح در اوکراین به طور قابل توجهی نزدیک‌تر شده است، موافقیم. … نارضایتی فزاینده‌ای در اتحادیه اروپا نسبت به تمایل برخی سران آن به ادامه جنگ و دست درازی به جیب مالیات‌دهندگان وجود دارد. واضح است که شرایط برای رهبران اتحادیه اروپا در انتخابات بعدی دشوار خواهد بود.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: کی یف برای متوقف شدن درگیری‌ها باید نیروهای مسلح خود را از دونباس خارج کند. پایان دادن به درگیری اوکراین را در چارچوب دستیابی به اهدافمان بررسی می‌کنیم. پوتین و ترامپ در جریان تماس تلفنی روز گذشته، درباره موضوع آتش‌بس در تاریخ ۷ ژانویه گفتگویی نداشتند. در حال حاضر هیچ صحبتی در مورد گفتگوی تلفنی بین پوتین و زلنسکی مطرح نیز نیست.