کرملین: اوکراین برای متوقف شدن درگیری‌ها باید از دونباس خارج شود

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: کی یف برای متوقف شدن درگیری‌ها باید نیروهای مسلح خود را از دونباس خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: فعلاً نمی‌توانیم نتایج مذاکرات زلنسکی و ترامپ در فلوریدا را ارزیابی کنیم؛ اطلاعات مربوطه را در گفتگوی آتی پوتین و ترامپ دریافت خواهیم کرد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: با ارزیابی ترامپ مبنی بر اینکه صلح در اوکراین به طور قابل توجهی نزدیک‌تر شده است، موافقیم. … نارضایتی فزاینده‌ای در اتحادیه اروپا نسبت به تمایل برخی سران آن به ادامه جنگ و دست درازی به جیب مالیات‌دهندگان وجود دارد. واضح است که شرایط برای رهبران اتحادیه اروپا در انتخابات بعدی دشوار خواهد بود.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: کی یف برای متوقف شدن درگیری‌ها باید نیروهای مسلح خود را از دونباس خارج کند. پایان دادن به درگیری اوکراین را در چارچوب دستیابی به اهدافمان بررسی می‌کنیم. پوتین و ترامپ در جریان تماس تلفنی روز گذشته، درباره موضوع آتش‌بس در تاریخ ۷ ژانویه گفتگویی نداشتند. در حال حاضر هیچ صحبتی در مورد گفتگوی تلفنی بین پوتین و زلنسکی مطرح نیز نیست.

