ترامپ: مذاکرات برای حل بحران اوکراین در مراحل پایانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با «ولودمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین گفت: مذاکرات برای حل بحران اوکراین در مراحل پایانی است و طرفین مناقشه می‌خواهند به توافقی برای حل و فصل برسند.

وی اظهار داشت که پس از دیدار با زلنسکی دوباره با پوتین صحبت خواهد کرد. سپس با رهبران اروپایی گفتگو خواهد کرد.

ترامپ گفت: توافق پیشنهادی برای همه "برد-برد" خواهد بود و حل و فصل مناقشه می‌تواند مزایای اقتصادی قابل توجهی برای کی‌یف به همراه داشته باشد.



رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه افزود: کشورهای اروپایی به شدت در تضمین‌های امنیتی مشارکت خواهند داشت.

ترامپ اظهار داشت که تصمیم در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده توسط اروپا هنوز گرفته نشده است.



وی افزود: یا مناقشه پایان می‌یابد، یا برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت، و هیچکس این را نمی‌خواهد.

رئیس جمهور اوکراین امروز برای گفتگو با ترامپ وارد میامی در ایالت فلوریدا شد.

ترامپ افزود: «پوتین در مورد صلح بسیار جدی است و توافق قوی برای تضمین امنیت اوکراین که شامل کشورهای اروپایی نیز می‌شود، حاصل خواهد شد.»