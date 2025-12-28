  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

ترامپ: مذاکرات برای حل بحران اوکراین در مراحل پایانی است

رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با همتای اوکراینی خود گفت که مذاکرات برای حل بحران اوکراین در مراحل پایانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با «ولودمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین گفت: مذاکرات برای حل بحران اوکراین در مراحل پایانی است و طرفین مناقشه می‌خواهند به توافقی برای حل و فصل برسند.

وی اظهار داشت که پس از دیدار با زلنسکی دوباره با پوتین صحبت خواهد کرد. سپس با رهبران اروپایی گفتگو خواهد کرد.

ترامپ گفت: توافق پیشنهادی برای همه "برد-برد" خواهد بود و حل و فصل مناقشه می‌تواند مزایای اقتصادی قابل توجهی برای کی‌یف به همراه داشته باشد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه افزود: کشورهای اروپایی به شدت در تضمین‌های امنیتی مشارکت خواهند داشت.

ترامپ اظهار داشت که تصمیم در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده توسط اروپا هنوز گرفته نشده است.

وی افزود: یا مناقشه پایان می‌یابد، یا برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت، و هیچکس این را نمی‌خواهد.

رئیس جمهور اوکراین امروز برای گفتگو با ترامپ وارد میامی در ایالت فلوریدا شد.

ترامپ افزود: «پوتین در مورد صلح بسیار جدی است و توافق قوی برای تضمین امنیت اوکراین که شامل کشورهای اروپایی نیز می‌شود، حاصل خواهد شد.»

