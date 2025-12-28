ترامپ: مذاکرات برای حل بحران اوکراین در مراحل پایانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در دیدار با «ولودمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین گفت: مذاکرات برای حل بحران اوکراین در مراحل پایانی است و طرفین مناقشه میخواهند به توافقی برای حل و فصل برسند.
وی اظهار داشت که پس از دیدار با زلنسکی دوباره با پوتین صحبت خواهد کرد. سپس با رهبران اروپایی گفتگو خواهد کرد.
ترامپ گفت: توافق پیشنهادی برای همه "برد-برد" خواهد بود و حل و فصل مناقشه میتواند مزایای اقتصادی قابل توجهی برای کییف به همراه داشته باشد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه افزود: کشورهای اروپایی به شدت در تضمینهای امنیتی مشارکت خواهند داشت.
ترامپ اظهار داشت که تصمیم در مورد استفاده از داراییهای مسدود شده توسط اروپا هنوز گرفته نشده است.
وی افزود: یا مناقشه پایان مییابد، یا برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت، و هیچکس این را نمیخواهد.
رئیس جمهور اوکراین امروز برای گفتگو با ترامپ وارد میامی در ایالت فلوریدا شد.
ترامپ افزود: «پوتین در مورد صلح بسیار جدی است و توافق قوی برای تضمین امنیت اوکراین که شامل کشورهای اروپایی نیز میشود، حاصل خواهد شد.»
