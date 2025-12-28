کرملین جزییات رایزنی میان ترامپ و پوتین را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد: مکالمه تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ابتکار طرف آمریکایی و پیش از دیدار حضوری برنامه‌ریزی شده میان ترامپ با ولودیمیر زلنسکی انجام شد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد: این رایزنی تلفنی یک ساعت و ۱۵ دقیقه طول کشید. این تماس به ابتکار رئیس جمهور آمریکا انجام شد. ترامپ می‌خواست پیش از دیدار با زلنسکی درباره تعدادی از مسائل (با پوتین) رایزنی کند. لحن صحبت‌ها دوستانه، سازنده و کاری بود. ترامپ قویاً ایده پایان دادن به درگیری‌ها در اسرع وقت را مطرح کرد. ترامپ گفت که متقاعد شده است روسیه به دنبال یک توافق سیاسی و دیپلماتیک است. اوکراین باید فوراً با در نظر گرفتن وضعیت در خطوط مقدم، در مورد دونباس تصمیم بگیرد.

یوری اوشاکوف افزود: پوتین و ترامپ توافق دارند که آتش‌بس موقت به بهانه همه‌پرسی، فقط درگیری‌ها را طولانی‌تر می‌کند. پایان نهایی خصومت‌ها مستلزم تصمیم سیاسی کی یف در مورد دونباس است. ترامپ همچنین چشم‌اندازهایی را برای همکاری اقتصادی ایالات متحده با روسیه و اوکراین مطرح کرد. پوتین موافقت کرد که تلاش‌های خود را برای حل و فصل این موضوع از طریق دو گروه کاری ویژه ایجاد شده ادامه دهد.