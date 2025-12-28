  1. بین الملل
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

ترامپ: رایزنی سازنده‌ای با پوتین داشتم

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که «رایزنی سازنده‌ای» با رئیس جمهور روسیه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» از رایزنی با رئیس جمهور روسیه خبر داد.

رئیس جمهور آمریکا در «تروث سوشال» در این خصوص نوشت: همین الان تماس تلفنی خوب و بسیار سازنده‌ای با پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از دیدارم با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ساعت یک بعد از ظهر داشتم.

رئیس جمهور آمریکا در خصوص دیدارش با زلنسکی اضافه کرد: این ملاقات در سالن غذاخوری اصلی مار-ئه-لاگو برگزار خواهد شد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که برخی از سران کشورهای اروپایی نیز قرار است در خصوص تحولات اوکراین با ترامپ رایزنی‌هایی را به صورت تلفنی داشته باشند.

