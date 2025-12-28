به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: نشست خوبی با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین داشتم و معتقدم که ما خیلی به رسیدن به توافق بین روسیه و اوکراین نزدیک شده‌ایم.

وی افزود: درباره مسائل دشوار گفت‌وگو کردیم و به پیشرفت بزرگی نزدیک به ۹۵ درصد دست یافته‌ایم.

ترامپ اظهار داشت: هنوز یک یا دو موضوع پیچیده در مذاکرات برای دستیابی به توافق جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین باقی مانده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: روسیه خواستار واگذاری منطقه دونباس از سوی اوکراین است و معتقدم باید این درخواست را تعدیل کند.

ترامپ افزود: به‌نظر من زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده است، اما موضوع اراضی اوکراین همچنان پیچیده و حل‌نشده باقی مانده است.

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: مشکلی با سفر به اوکراین ندارم، اما فکر نمی‌کنم این کار ضروری باشد.

زلنسکی نیز گفت: با رئیس‌جمهور ترامپ درباره تضمین‌های امنیتی گفت‌وگو کردم که کلید اصلی دستیابی به صلحی پایدار خواهد بود.

وی افزود: در زمینه تضمین‌های امنیتی به یک گام مهم دست یافتیم و تقریباً همه آن‌ها تا حد زیادی فراهم شده‌اند.

رئیس‌جمهور اوکراین اظهار داشت: گروه‌های کاری در حال پیشرفت هستند، اما برای اطمینان از تأمین منافع مردم و کشورمان به زمان نیاز است.

زلنسکی گفت: تیم‌های ما برای نهایی‌سازی توافق دیدار خواهند کرد و اوکراین آماده صلح است.

ترامپ در ادامه افزود: با پوتین درباره موضوع نیروگاه هسته‌ای گفت‌وگو کردم. پوتین در حال همکاری با اوکراین برای بازگشایی آن است، او این نیروگاه را با موشک هدف قرار نداده و خواستار راه‌اندازی دوباره آن است.

وی گفت که تیم کاری آمریکا شامل «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه او، «جرد کوشنر»، دامادش و وزرای خارجه و جنگ و چند مقام دیگر خواهد بود.

ترامپ تصریح کرد: اگر امور به خوبی پیش برود، می‌توان ظرف چند هفته به توافقی درباره اوکراین رسید.



وی اظهار داشت: امکان برگزاری دیدار میان پوتین و زلنسکی در زمان مناسب وجود دارد.

ترامپ گفت: روسیه می‌خواهد اوکراین موفق باشد و در بازسازی آن کمک خواهد کرد.

وی افزود: اروپا مسئولیت بزرگی در تضمین امنیت اوکراین دارد و ما به آن کمک خواهیم کرد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت: نتایج مذاکرات روسیه و اوکراین ظرف چند هفته مشخص می‌شود و توافق از طریق یک همه‌پرسی عمومی تصویب خواهد شد.

وی اظهار داشت: احتمال دیدار اروپایی‌ها با زلنسکی در واشنگتن، وجود دارد و ما برای آن آماده‌ایم.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: اروپایی‌ها بخش بزرگی از بار مسئولیت‌ها را بر عهده خواهند داشت.